Idea Factory bringt Ariana and the Elder Codex im kommenden Jahr in den Westen

Das im August in Japan veröffentlichte und zunächst lose als Magical Librarian Ariana: The Books of the Seven Heroes übersetzte Side-Scrolling-Action-RPG von Compile Heart und HYDE erscheint auch im Westen.

Idea Factory kümmert sich um die Lokalisierung und veröffentlicht das Spiel hierzulande ein bisschen kürzer und wohlklingender als Ariana and the Elder Codex. Die Veröffentlichung soll 2026 digital und physisch für Switch, PS5 und PS4 erfolgen.

Ariana and the Elder Codex entführt euch in eine magische Welt voller Bücher. Vor 1.500 Jahren hinterließ eine mysteriöse Gestalt vier Zauberbücher mit den Elementen der Magie – The Books of the Four Elements – sowie einen magischen Stift, mit dem später drei weitere Bücher, The Books of the Three Phenomena, erschaffen wurden.

Gemeinsam bilden diese sieben Werke die Books of the Seven Heroes, die seither in einer zentralen Bibliothek aufbewahrt werden. Ihr ahnt es, genau mit diesen Büchern gibt’s Probleme. Als eines Tages ein Zwischenfall die magische Ordnung stört und die Bücher manipuliert werden, verschwindet die Magie aus der Welt.

Inmitten dieses Chaos beginnt das Abenteuer der jungen Bibliothekarin Ariana Virellis. Mit der Fähigkeit, buchstäblich in die magischen Werke einzutauchen, nimmt sie die Aufgabe an, die beschädigten Bücher zu reparieren und das Geheimnis hinter dem Vorfall zu lösen.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Ariana and the Elder Codex, Compile Heart, HYDE