Das von koreanischer Mythologie inspirierte Project TAL will euch 2027 in seinen Bann ziehen

Ein actionreiches Kampfsystem, riesige und furchteinflößende Gegner und ein fernöstliches Setting. Dazu eine Optik, die ganz annehmbar aussieht. Da fällt uns inzwischen das ein oder andere Spiel ein. Auch Project TAL schlägt jetzt in diese Kerbe.

Publisher WEMADE MAX und Entwickler MADNGINE haben das neue Open-World-Action-RPG mit einem ersten Trailer vorgestellt. Project TAL soll 2027 weltweit für PCs und noch nicht näher bezeichnete Konsolen erscheinen.

Das Spiel basiert auf koreanischer Mythologie und will die traditionellen koreanischen Tal-Masken sowie die dazugehörigen Legenden und Folklore in einer epischen Fantasy-Welt neu interpretieren. Das erst 2020 gegründete Entwicklerstudio MADNGINE ist passenderweise in Südkorea zu Hause.

Der Ankündigungstrailer zeigt eine Mischung aus cineastischen Szenen und schnellen, dynamischen Kämpfen. Im Mittelpunkt des Kampfsystems steht ein Begleitersystem, das dynamisch auf den Kampfstil und die Umgebung des Spielers reagieren soll. Jede NPC-Begleitfigur – denn Project TAL ist ausdrücklich ein Abenteuer für Einzelspieler –verfügt dabei über eigene Fähigkeiten und Persönlichkeiten.

„Project TAL verbindet eine emotional bewegende Geschichte über die Heilung einer verwundeten Welt mit den spannenden Kämpfen eines klassischen Action-RPGs“, sagte Sohn Myun-seok, CEO von WEMADE MAX. „Mit dem technischen Know-how und der künstlerischen Vision von MADNGINE entwickeln wir einen Open-World-Titel der Spitzenklasse, der auf dem globalen Markt bestehen kann.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Project TAL, WEMADE MAX, MADNGINE