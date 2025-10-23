Geht doch: Ratatan kann Meilenstein vermelden und gibt Ausblick zum nächsten Update

Geht doch! Nach ersten Anlaufschwierigkeiten – Ratata Arts hatte nach der Demo den Early-Access-Start zunächst verschoben – gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung zum spirituellen Patapon-Nachfolger Ratatan.

Ratatan hat seit seinem Early-Access-Start auf Steam am 19. September 2025 über 100.000 Verkäufe erreicht. Das gaben Entwickler Ratata Arts und Publisher Game Source Entertainment heute offiziell bekannt.

Das Rhythmus-Roguelike entsteht unter der Leitung der „Sony Japan“-Veteranen Hiroyuki Kotani und Kemmei Adachi, die bereits für Patapon und LocoRoco verantwortlich waren. Das nächste umfangreiche Update im Early-Access erhält Ratatan am 30. Oktober, wie man heute zur Feier des Meilensteins ebenfalls bekannt gab.

Das Update folgt dem zuvor vorgestellten Fahrplan und bringt zahlreiche neue Inhalte, Funktionen und Verbesserungen ins Spiel. So führt man unter anderem die „Super Fever“-Fähigkeit ein – mächtige Spezialaktionen, die für jeden spielbaren Ratatan einzigartig sind und durch das Sammeln von Fever-Punkten ausgelöst werden. Dadurch soll der kooperative Mehrspielermodus noch stärker in den Vordergrund rücken.

Das Team von Ratata Arts betont, dass die Entwicklung von Ratatan im Early-Access weiterhin in engem Austausch mit der Community fortgesetzt wird. „Wir werden weiterhin Verbesserungen und Updates basierend auf eurem Feedback liefern“, heißt es abschließend in der Mitteilung. Ein neuer Trailer begleitet die Ankündigung.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT