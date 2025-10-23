Das nächste „Tales of“ ist offiziell, aber es ist erstmal wieder nur ein Remaster

Dass es nach Tales of Arise ein weiteres „Tales of“ geben wird, ist wohl genauso wahrscheinlich wie irgendwann ein Final Fantasy XVII. Aber noch kennen wir das nächste „Tales of“ nicht – zumindest nicht das nächste neue Spiel.

Mit dem Tales of Remastered Project hat Bandai Namco allerdings ein Projekt angeschoben, dass uns die Wartezeit spürbar verkürzt. In wenigen Tagen erscheint Tales of Xillia Remastered, das ihr bei Amazon* physisch für PS5 und Switch vorbestellen könnt. Und das nächste Remaster steht schon in den Startlöchern.

Die aktuelle Famitsu widmet Tales of Xillia Remastered nicht nur das Cover, sondern bietet auch ein umfangreiches Interview mit Producer Yusuke Tomizawa. Der machte dabei mal eben offiziell, dass man an einem Remaster zu Tales of Xillia 2 arbeitet. Und dass man das nächste „Tales of“-Hauptspiel auch bald ankündigen wolle.

Man habe Teams mit mehreren Co-Entwicklern gebildet und wenn man Spiele in allen Entwicklungsstadien einschließen würde, seien „mehr als zwei Titel in Arbeit“, so Tomizawa. Es bleibt dabei, dass man die Spiele so veröffentlicht, wie sie fertig werden, scheint es. „Das Tempo der Veröffentlichungen hängt vom Planungs- und Entwicklungsstatus ab – es kann sich beschleunigen oder verlangsamen“, erklärt der Producer, übersetzt von Gematsu.

Tomizawa bestätigt Xillia 2

„Wie bereits erwähnt, verfolgen wir den Ansatz, ‚das, was fertig ist, schnell anzukündigen und zu veröffentlichen‘. In diesem Sinne befindet sich Xillia 2 noch in der Entwicklung, weshalb es noch nicht angekündigt wurde. Wir werden unser Bestes tun, um so schnell wie möglich Updates zu liefern“, sagt Tomizawa.

Nach Tales of Arise aus dem Jahr 2021, das 2023 die Erweiterung „Beyond the Dawn“ erhielt, warten Fans weiter auf ein brandneues „Tales of“-Spiel. Dazu sagt Tomizawa: „Als Entwicklungsteam der ‚Tales of‘-Reihe denken wir – wie wir es schon immer in der Geschichte der Reihe getan haben – weiterhin über neue Titel nach und arbeiten daran. Jede Ankündigung zu einem neuen Titel wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber neben den Remasters planen und erwägen wir auch Initiativen wie Live-Events, Merchandise-Artikel und verschiedene andere Werbeaktionen.“

Klingt danach, als würde zuerst das nächste Remaster kommen, bevor wir das brandneue „Tales of“ kennenlernen. Und weiter: „Nach dem 30-jährigen Jubiläum hoffen wir, auch bis zum 40- und 50-jährigen Jubiläum weiterhin Möglichkeiten für Spieler und Charaktere zu schaffen, Geschichten in verschiedenen Formen zu erleben und zu teilen.“ Der Trost: Was auch immer zuerst kommt oder fertig wird … es geht weiter mit Tales of.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco