Low und Alone schlagen Battlefield und Pokémon „Z-A“ startet „andersherum“ als bei uns

Wir blicken zurück auf die japanischen Verkaufscharts der letzten beiden Wochen. Wie immer, wenn wir zwei Wochen zusammenfassen, ist in mindestens einer Woche nicht viel passiert. Das war diesmal die Woche vom 6. bis zum 12. Oktober 2025.

In dieser Woche war Battlefield 6 mit 23.292 Einheiten im Handel der stärkste Neueinsteiger. Das reichte der PS5-Version für den dritten Platz hinter Mario Kart World und Ghost of Yotei. Little Nightmares III steht in den Top 10 erst dahinter, aber die Famitsu trennt wie immer alle Plattformversionen. Kumuliert man, steht Little Nightmares III über Switch, PS5 und Switch 2 hinweg bei gut 32.000 Einheiten – und damit vor Battlefield 6.

Alles keine Zahlen, mit denen man den Erfolg von Pokémon-Legenden: Z-A messen könnte. In der Folgewoche, der Woche vom 13. bis zum 19. Oktober 2025, steht natürlich das neue Pokémon-Spiel ganz oben in den Charts.

Anders als beispielsweise in Frankreich und Deutschland entfällt der Großteil der physischen „Z-A“-Verkäufe auf die alte Switch-Fassung. Kumuliert landet das Spiel bei 1.485.457 Einheiten im Handel. Digital dürfte noch einmal eine ganze Ecke dazukommen, die zwei Millionen sind durchaus denkbar.

Game Data Library stellt einen leicht stärkeren Launch als von Arceus (1.424.657 Einheiten) fest. Karmesin und Purpur stiegen allerdings mit 2.537.292 Einheiten ein. Es bleibt allerdings der drittstärkste Pokémon-Launch der letzten zehn Jahre. Seht nachfolgend die Top 10 der letzten Woche.

Die Top 10:

[NSW] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 872.552 (New) [SW2] Pokémon-Legenden: Z-A (TPC, 10/16/25) – 612.905 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 55.996 (1.931.393) [PS5] Ghost of Yotei (SIE, 10/02/25) – 18.930 (165.902) [NSW] Super Mario Galaxy Collection (Nintendo, 10/02/25) – 11.129 (79.477) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo, 07/17/25) – 9.785 (351.540) [PS5] Battlefield 6 (Electronic Arts, 10/10/25) – 7.967 (31.259) [NSW] Little Nightmares III (Bandai Namco, 10/10/25) – 5.315 (23.121) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.984 (4.028.096) [NSW] Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 (08/01/25) – 4.064 (139.111)

Hardware-Charts:

Switch 2 – 201.684 (2.402.587) Switch OLED – 14.552 (9.245.296) Switch Lite – 7.015 (6.695.354) PS5 Digital – 5.393 (1.019.151) PlayStation 5 – 4.683 (5.833.278) Switch – 2.146 (20.158.747) PlayStation 5 Pro – 2.009 (258.735) Xbox X Digital – 86 (22.550) Xbox Series X – 54 (322.809) Xbox Series S – 48 (339.791) PlayStation 4 – 23 (7.929.997)

via Gematsu (2), Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak