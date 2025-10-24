Das buchstäblich abgefahrene Denshattack! präsentiert sich im neuen Gameplay-Trailer

Zwischen den vielen Hochglanztiteln der Gamescom Opening Night Live 2025 gab es Trailer, die auf andere Weise die Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Einer davon war der Trailer zu Denshattack! mit seinem speziellen Grafikstil, der stark an Jet Set Radio erinnert.

Das Konzept, buchstäblich abgefahren: In einer bunten japanischen Dystopie, die nach der Klimakatastrophe spielt, steuert ihr einen individuell anpassbaren Zug, führt waghalsige Tricks aus und stellt euch rivalisierenden Gangs, um den finsteren Megakonzern Miraido zu stürzen.

Wie das genau aussieht, zeigt euch jetzt ein neues Gameplay-Video, welches uns Denshattack! gleichzeitig zurück in die Erinnerung ruft. Mit Ollies, Kickflips und Grinds (als Zug, jep) baut ihr euch nach und nach einen Ruf in der Untergrundszene auf. Dabei macht ihr euch Gegner zu Verbündeten.

Auf dem Weg quer durch Japan erwarten euch immer verrücktere Bosse – von Mecha-Magical-Girls über wandelnde Burgen bis hin zu mechanischen Monstern. Das Spiel ist stark inspiriert von japanischer Popkultur und Anime (und klingt zudem ziemlich Japanisch) – wird aber nicht in Japan entwickelt. Entwickler Undercoders hat seinen Sitz in Barcelona, Spanien.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Denshattack!, Fireshine Games, Undercoders