Fans werden begeistert sein: Diese umfangreichen Änderungen erhält Tales of Xillia Remastered

Während die Auswahl von „Xillia“ als nächster Schritt des Remastered-Projekts der „Tales of“-Serie durchaus kontrovers diskutiert wird, freuen sich auch viele Fans auf Tales of Xillia Remastered. Bandai Namco veröffentlichte jetzt eine umfangreiche Liste von neuen Funktionen und Verbesserungen.

Wir stellen euch die wichtigsten vor. Zu den Highlights zählen dabei sicherlich die Verfügbarkeit des Grade-Shops bereits im ersten Spieldurchlauf, ein Autosave-System, sowie eine neue Funktion zur Steuerung von Zufallskämpfen.

Der Grade-Shop kann schon im ersten Spieldurchlauf genutzt werden, mit 5.000 GRADE als Startbudget – genug, um quasi alle Items zu kaufen. Manche gekauften Items lassen sich aktivieren oder deaktivieren. Einige davon sind jedoch im ersten Spieldurchlauf noch nicht nutzbar. Dazu gibt es auch einiges an Zusatzinhalten, der in der Originalversion per DLC nachgeliefert wurde.

Viele neue Features sind typische „Quality of Life“-Anpassungen, etwa die Möglichkeit, nach einem verlorenen Kampf direkt am Beginn des Kampfes sofort erneut einzusteigen, statt auf die Speicherstände zu vertrauen. Für Kampfdialoge gibt es nun Untertitel und es gibt eine Option zum Rennen.

Mini-Map gibt mehr Details preis

Die Hauptziele der Story erscheinen jetzt mit einem Symbol auf Welt-, Gebiets- und Mini-Map. Auch die Restdistanz wird angezeigt. Allgemein zeigen die Karten jetzt deutlich mehr Details, wie Charaktere mit Nebenquests und Schatztruhen. Dazu gibt es jetzt drei Kamerapositionen – nah, normal und fern. Die Tastenbelegung kann außerhalb von Kämpfen frei angepasst werden.

Auch im Bereich des Sounds gibt es Neuigkeiten: SpielerInnen können im Menü zwischen Japanisch und Englisch umschalten und können individuelle Kampftracks aus dem Bonus-DLC-Menü wählen. Übrigens: auch einige Änderungen aus „ethischen Gründen“ erfährt das Remaster, dazu gab Bandai Namco in der Vergangenheit schon ein Beispiel.

Tales of Xillia Remastered erscheint am 31. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox sowie PCs. Eine physische Veröffentlichung gibt es für Switch und PS5.

via Bandai Namco, Nintendo Everything, Bildmaterial: Tales of Xillia Remastered, Bandai Namco, DokiDoki Groove Works