Inazuma Eleven: Victory Road bekommt gleich mehrere „letzte Trailer“ und hält den Termin

Zuerst die größere der heutigen Nachrichten: Das kommende „Inazuma Eleven“ wurde während des „INA-DAI“-Livestreams nicht verschoben. Der geplante Termin am 13. November hat tatsächlich noch Bestand.

Während des Livestreams präsentierte Level-5 außerdem gleich mehrere „letzte Trailer“ sowie das Ending-Theme von Hinano Iwasaki. Man teilte obendrein Spezifikationen, beispielsweise läuft das Spiel auf der PS5 mit 4K und 60 fps, auf der PS5 Pro und Xbox Series sogar mit 120 fps. Besitzer einer PS4 und Switch geben sich mit 1080p und 60 fps respektive 30 fps zufrieden. Auf der neuen Switch 2 kommt ihr hingegen auch auf 60 fps (im TV-Modus) und 4K-Auflösung.

Erstmals angekündigt wurde das Spiel 2016. Nach unzähligen Verschiebungen gab es bereits einen konkreten Termin für den August, den man aber kurz vorher kippte. Die zusätzliche Zeit wolle man nutzen, um die „bestmögliche Qualität zu gewährleisten“.

Inazuma Eleven: Victory Road spielt 25 Jahre nach dem ersten Teil der Reihe und erzählt die Geschichte des Protagonisten Destin Billows, der auf der Suche nach einer Welt ohne Fußball an der South Cirrus Junior High eingeschrieben ist.

Dort trifft er auf Harper Evans, ein „Fußballmonster“ der Raimon Junior High, die als stärkstes Team des Landes gilt. Neben dem neuen Story-Modus bietet das Spiel mit Chronicle einen umfangreichen Rückblick auf die bisherigen Serienteile.

Final „Story“-Trailer

Final „Chronicle“-Trailer

Final „Endless Fun“-Trailer

„Guidepost“-Musikvideo

via Gematsu, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5