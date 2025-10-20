Es gibt erste Zahlen zum Verkauf von Pokémon-Legenden: Z-A und die überraschen

Mal Klartext: Es gibt ja doch den ein oder anderen, der sich förmlich wünscht, dass The Pokémon Company und Game Freak angesichts der Aufwand-Ertrags-Rechnung (lies: veraltete Optik) bei aktuellen Pokémon-Spielen mit Pokémon-Legenden: Z-A endlich mal auf die Nase fällt.

Noch gibt es keine konkreten, weltweiten Verkaufszahlen zum neuen Werk, aber zumindest erste Einblicke aus Großbritannien. Wie Christopher Dring (The Game Business) bei Twitter berichtet, habe Pokémon-Legenden: Z-A „bequem den ersten Platz der britischen physischen Charts“ hingelegt. Und es gibt noch mehr Zahlen.

Angesichts der sehr unterschiedlichen Hardware-Basis mindestens interessant: 51 Prozent aller Verkäufe entfielen bereits auf die neue „Switch 2“-Version. Pokémon-Fans haben offensichtlich zum Großteil bereits aufgerüstet. Nicht weniger interessant: Die Zahlen liegen etwa 40 Prozent hinter den Launchzahlen von Pokémon-Legenden: Arceus.

Das darf man durchaus überraschend finden, denn an einer niedrigeren Hardware-Basis insgesamt liegt es nicht, schließlich ist Z-A auch für die alte Switch erschienen. Einberechnen muss man möglicherweise einen höheren Anteil an Digitalkäufern, aber auf die Nachfrage, ob Z-A unter Einberechnung der Digitalverkäufe schätzungsweise näher an Arceus wäre, antwortet Dring: „Ehrlich gesagt nicht viel.“

Gleichzeitig sei es der zweitgrößte Launch eines „Switch 2“-Spiels in diesem Jahr nach Mario Kart World. Z-A lässt damit immerhin Donkey Kong Bananza hinter sich. Die Zahlen beinhalten laut Dring die Verkäufe aus dem Hardware-Bundle, nicht aber physische Direktverkäufe aus dem Nintendo Store.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak