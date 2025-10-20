Es gibt erste Zahlen zum Verkauf von Pokémon-Legenden: Z-A und die überraschen

Mal Klartext: Es gibt ja doch den ein oder anderen, der sich förmlich wünscht, dass The Pokémon Company und Game Freak angesichts der Aufwand-Ertrags-Rechnung (lies: veraltete Optik) bei aktuellen Pokémon-Spielen mit Pokémon-Legenden: Z-A endlich mal auf die Nase fällt.
Noch gibt es keine konkreten, weltweiten Verkaufszahlen zum neuen Werk, aber zumindest erste Einblicke aus Großbritannien. Wie Christopher Dring (The Game Business) bei Twitter berichtet, habe Pokémon-Legenden: Z-A „bequem den ersten Platz der britischen physischen Charts“ hingelegt. Und es gibt noch mehr Zahlen.
Angesichts der sehr unterschiedlichen Hardware-Basis mindestens interessant: 51 Prozent aller Verkäufe entfielen bereits auf die neue „Switch 2“-Version. Pokémon-Fans haben offensichtlich zum Großteil bereits aufgerüstet. Nicht weniger interessant: Die Zahlen liegen etwa 40 Prozent hinter den Launchzahlen von Pokémon-Legenden: Arceus.
Das darf man durchaus überraschend finden, denn an einer niedrigeren Hardware-Basis insgesamt liegt es nicht, schließlich ist Z-A auch für die alte Switch erschienen. Einberechnen muss man möglicherweise einen höheren Anteil an Digitalkäufern, aber auf die Nachfrage, ob Z-A unter Einberechnung der Digitalverkäufe schätzungsweise näher an Arceus wäre, antwortet Dring: „Ehrlich gesagt nicht viel.“
Gleichzeitig sei es der zweitgrößte Launch eines „Switch 2“-Spiels in diesem Jahr nach Mario Kart World. Z-A lässt damit immerhin Donkey Kong Bananza hinter sich. Die Zahlen beinhalten laut Dring die Verkäufe aus dem Hardware-Bundle, nicht aber physische Direktverkäufe aus dem Nintendo Store.
Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
Großbrtiannien passt als Gradmesser auch nicht wirklich. Nintendo ist und war dort noch nie so stark vertreten. Persönlich denke ich, da wird nun mehr draus gemacht, als es am Ende sein wird. Aber auch wenn nicht, es ist und bleibt, zumindest meiner Meinung nach, eine Spin-Off Reihe. Wer Arceus bereits nicht mochte, wird hier vermutlich mit dem Stadt-Theme noch weniger Freude haben. Mit dem Fassungswirrwarr ist es theoretisch egal, zu welcher Version ein Switch 1 Besitzer greift, da beide Fassungen kompatibel mit der ersten Switch sind.
Abenteuerlich wird es dann eher, woher er die digitalen Zahlen hat.
Da wird es wohl wirklich spannender zu warten, wie sich das Spiel in Japan macht und ob Nintendo oder die Pokemon Company sich hier melden werden. Weiß gar nicht, ob das bei Arceus der Fall war. Aber ich sage mal so, die Zahlen aus Japan und etwaige offizielle Kommentare, dass man sehr glücklich über soundso viele Spieler ist, dürfte darüber entscheiden, wie es wirklich um den Titel bestellt ist.
Zumindest da würde ich absolut nicht mitgehen. Bei Pokemon wollen sich die Händler immer gegenseitig überbieten (in dem Falle mit günstigeren Preisen), damit man halt dort einkauft. Die Marke ist einfach so riesig und wird in solchen Mengen gekauft, mit dem günstigeren Preis kann ein Händler das Ruder für sich rumreißen. Zumindest Retail habe ich für ein Pokemon Spiel noch nie den vollen Preis bezahlt. Ich weiß noch, wie beim HG/SS Remake auf dem DS der Preis kurz vor dem Launch bei Amazon auf 25 Euro gefallen ist (von 40). Für Arceus hatte ich zum Launch 45 Euro bei Amazon bezahlt. Sobald die halt sehen, Media Markt/Saturn und/oder Otto lockern den Preis, zieht Amazon mit und legt einige Tage später nochmal nach. Also dass die Preise vor dem Launch Retail nochmal um 10-15 Euro fallen ist bei Pokemon Tradition.
@Somnium
Ok, das habe ich noch nie so mitbekommen, dass die kurz vor Release immer in solche Sales gegangen sind. Hatte wohl immer schon zu lange vorher vorbestellt und mich nicht mehr an die Ersparnis erinnert ^^"
Mir ist es diesmal auch nur so aufgefallen mit den Sales, weil ich selbst noch skeptisch war, ob ich überhaupt bestelle und dann einen der Sales mitgenommen habe.
Vielleicht sind ja international gesehen die Verkäufe auch ganz ordentlich. Wir werden es noch erfahren. (auch wenn digital wieder nicht mit rein zählt)
Schrieb @Somnium zwar schon aber ums zu ergänzen. Fast jedes Nintendo Spiel wurde im Sale vor Release verkauft in den letzten 5?! oder mehr Jahren. Egal, ob Mario Wonder, aktuell Mario Galaxy, Zelda oder sonst was. Die Zeiten in denen Nintendo Spiele nicht günstiger werden sind seit der Switch vorbei und ich bezweifle, dass diese wiederkommen werden^^
Ja, da kann ich nur zustimmen. Habe Arceus damals nach ca. 10 Stunden abgebrochen, weil ich das Grundgerüst der Mechaniken auf Dauer sehr stupide und eintönig fand, obwohl es am Anfang doch schon seinen Reiz hatte. Jetzt sitze ich hier mit ungefähr 9 Stunden in ZA und habe es vorerst abgebrochen. Ich spiele in letzter Zeit gerne und viel von Nintendo aber das hier ist so stupide und stumpfsinnig und teilweise auf einem Niveau, das ungefähr auf PSP/ ps2 ist, mit gelegentlichen Schwenkern nach unten. Ich habe selbst ein Meisterdetektiv Pikachu auf dem 3DS deutlich besser im Kopf als das hier. Wenn ich im Jahre 2025 eine Zwischensequenz habe, wo ich Untertitel lesen muss, nicht weil die auf einer anderen Sprache reden, sondern weil sie überhaupt keine Stimme haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Da war selbst ich plötzlich... sprachlos.
Ich bin richtig blauäugig rangegangen aber mittlerweile denke ich mir nur so: Wenn die Leute sowas kaufen, soll Gamefreak ruhig weiter so machen. Anscheinend war die Tatsache der mega Entwicklungen Grund genug für viele Fans, diese Alpha zum Vollpreis zu belohnen. Denn genau das ist das Spiel in meinen Augen. Einfach nur ein Gerüst, womit man eigentlich was anfangen könnte aber mehr als das Minimum will man nicht machen. Man merkt einfach, dass in dem Spiel sowas von gar keine Liebe steckt, was ich für eine Nintendo IP einfach nur traurig finde.
Ich glaube, ich würde sogar lieber ein last ranker auf PSP neu durchspielen. Immerhin hat mich das Konzept an ein deutlich besseres Spiel erinnert, dafür kann ich Z-A ja danken lol
@AkiraZwei oder es ist ein Spiel welches zum ersten Mal in Echtzeit das gesamte Zahlengerüst von allen Pokémon und deren Wahrscheinlichkeiten berechnen muss und das auf einem 6 Zoll Tablet aus dem Jahre 2017 (iphone7 und Galaxy s8 für 800€ gabs in dem Jahr)
Vielleicht ist es einfach ein Kompromiss gewesen da man gerne dieses Kampfsystem und das direkte sofort fangen sowie die Berechnung aller Stats ab erscheinen des Pokemons in live und sofort haben wollte.
Es ist ein Spinoff eine kleine Nebenhandlung mit einer andere Mechanik.
Auf der Switch 2 muss ich sagen , gerade auf einem 77er oled tv fällt mir die hohe Auflösung und die stabilen 60fps doch sehr positiv auf.
Minimalistisch aber scharf und flüssig, ist ok für mich da es ja eh primär ein Switch 1 Spiel ist.
Alleinig der Preis hätte gleich 10-20€ niedriger angesetzt werden können.
Technisch läuft es einwandfrei , keine ruckler, schnelle Menüs, bis jetzt hatte ich auch keine Bugs.
Bei den Vergleichen mit den alten Konsolen bitte vorher lieber mal nachschauen, da reden wir nämlich von stationären Konsoeln und 360i/p bis 480i/p. Wer sich da ein wenig auskennt weiß wie viel Leistung eine nativ x mal höhere Auflösung braucht und wir reden von einem blurayhüllen großem Gerät welches Akku und Display mit unterbringt. Dann bitte mit den Handhelds aus dieser Zeit vergleichen.
zu guter letzt kann ich nur jedem empfehlen es bei Möglichkeit auszuprobieren , mit Legend Arceus hat es abgesehen von der Fangmechanik selber (die aber nicht mehr so hochfrequent benutzt wird ) nicht wirklich viel gemeinsam.
Mir macht es auf jedenfall Spaß und für Grafik schalte ich eh meine 4090 an und nicht meinen Handheld 🤣
@Weird kann ich nur bestätigen. Darum kaufe ich nur im Nintendo Store wenn es gutes Zeug dort dazu gibt.
Donkey Kong Country Returns konnte man bei Media Markt sogar Wochen vor Release bei der 3 für 111 Aktion mit in den Korb legen, einziger Nachteil war, das alle 3 Spiele erst mit dem Release kamen. Waren dann 37€ hatte bayonetta 3 , Fire Emblem Engage und DK Country Returns bestellt war ganz ok finde ich
Mario rpg, Wonder, Kart world, Dk Bananza , Kirby usw waren alle 10-20€ min 3 Tage vor Release reduziert.
Darum hat mich die uvp der Switch 2 Spiele auch eher weniger gejuckt , man sieht ja wie es gelaufen ist 🤣