Chaos Zero Nightmare ist spielerisch top, doch es gibt auch Kritik von Spielenden

Chaos Zero Nightmare ist am 22. Oktober 2025 weltweit für Android, iOS und PC erschienen – und bereits jetzt führt es zu größeren Diskussionen in den Online-Communitys. Das rundenbasierte, Roguelike-Deckbuilding-Gacha-RPG hat definitiv seine Fans, aber die Schwächen sind dennoch offensichtlich.

Die deutlichsten Kritikpunkte betreffen dabei die Monetarisierung, die stark mangelhafte Übersetzung ins Englische sowie eine schwache Technik. Ebenso gibt es Beschwerden über die Aufmachung und Teile der Story – beim Titel „Chaos Zero Nightmare“ haben offenbar einige Fans mehr Chaos und Nightmare erwartet.

Stattdessen gibt es die in Gacha-Games altbekannten „provokativen Elemente“, die für manche Fans nicht ganz ins düstere Setting passen. Auch das unzureichende Voice-Acting und die teilweise simple Story wird angeprangert. [1]

Doch die Grundmechaniken des Spiels im düsteren Dark-Fantasy-Universum bekommen überwiegend positives Feedback. Das Gameplay kombiniert strategische, herausfordernde Roguelike-Deck-Builder-Elelemente mit typischen Gacha-Mechaniken, wobei Runs durch Dungeon-artige Erkundung geprägt sind und Fortschritt zwischen den Runs gespeichert wird. Die taktischen und atmosphärischen Aspekte werden positiv aufgenommen.

Interessierte Genre-Fans gibt es jedenfalls offensichtlich genug. Einen Tag vor dem Launch konnten die Macher den ersten Platz in den App-Downloads im App Store feiern. Ob man diese interessierten SpielerInnen fesseln kann, werden die nächsten Tage wohl zeigen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Chaos Zero Nightmare, Smilegate, Super Creative