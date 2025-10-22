Alles auf der Switch spielbar: Nintendo komplettiert bald eine weitere beliebte Serie

Mit der Einführung der Nintendo Switch 2 hielten endlich auch GameCube-Spiele Einzug bei Nintendo Switch Online. Nintendo-Fans blicken dabei regelmäßig der nächsten Veröffentlichung entgegen – jetzt ist es soweit.

Nintendo hat bekannt gegeben, dass Luigi’s Mansion am 30. Oktober für Nintendo Switch Online erscheinen wird – pünktlich zum Halloween-Wochenende. Ihr benötigt neben der Switch 2 (auf der alten Switch gibt es keine GameCube-Spiele) auch einen Erweiterungspass für euer Online-Abo.

Luigi’s Mansion erschien ursprünglich im Jahr 2001 als Launch-Titel für den GameCube und zählt zu den beliebtesten Spielen der GameCube-Ära. Mithilfe von Professor I. Gidd und einem Geisterstaubsauger macht sich Luigi auf den Weg durch die eine Villa, um sie von Geistern und anderen übernatürlichen Erscheinungen zu befreien.

Eine überarbeitete Version des Spiels erschien 2018 für den Nintendo 3DS. Mit der Veröffentlichung auf der Switch 2 können Fans nun erstmals die komplette „Luigi’s-Mansion“-Trilogie auf einer einzigen Konsole erleben. Nintendo hatte zuvor Luigi’s Mansion 3 exklusiv für die erste Switch veröffentlicht und später Luigi’s Mansion 2 HD folgen lassen. Beide Titel sind dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der Switch spielbar.

Nintendo „komplettiert“ eine weitere Reihe

Damit „komplettiert“ Nintendo eine weitere Reihe auf der Switch. Dazu zählt beispielsweise auch Pikmin. Pikmin 4 ist für die Switch erschienen, der Wii-U-Klassiker Pikmin 3 wurde als Pikmin 3 Deluxe für die Switch neu aufgelegt und später folgten Pikmin 1+2 HD im Bundle.

Nicht wenige Fans wünschen sich, dass auch Metroid Prime zu diesen Serien gehört, die komplett auf der Switch spielbar sind. Trotz allen Gerüchten um weitere Remaster fehlen hier aber noch Spiele. Andere wünschen sich, dass man alle diese Spiele auch tatsächlich kaufen könnte – dass Spiele bei Switch Online nicht gekauft werden können, wird regelmäßig von Fans kritisiert.

Luigi’s Mansion ist das sechste GameCube-Spiel

Luigi’s Mansion ist der sechste GameCube-Titel, der seit dem Start der Switch 2 zur Sammlung hinzugefügt wird. Zuvor war im August Chibi-Robo! Plug Into Adventure! und im Juni Mario Smash Football erschienen. Bereits verfügbar sind F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker und Soulcalibur 2. Folgen sollen noch Fire Emblem: Path of Radiance und Pokémon XD: Gale of Darkness.

Übrigens, der Start von GameCube-Klassikern bei Nintendo Switch Online macht selbige übrigens keineswegs günstiger. Die physischen Gebrauchtsspiele zählen zu den teuersten, doch wie eine Statistik zeigt, führte die Aufnahme eines Spiels in die „Switch Online“-Bibliothek in der Vergangenheit regelmäßig dazu, dass der Preis der entsprechenden physischen Fassung auf dem Gebrauchtmarkt stieg, anstatt – wie vielleicht erwartet – zu fallen.

Bildmaterial: Der Super Mario Bros. Film, Nintendo, Illumination Entertainment