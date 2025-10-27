Schneller als das Pferd erlaubt: Umamusume feiert das halbe Jahr schon nach vier Monaten

Im Westen rennen die Pferde von Umamusume dem Zeitplan der Japaner knapp vier Jahre hinterher. „Pretty Derby“ ging schon 2021 in Japan an den Start – deshalb gibt Cygames einen beschleunigten Zeitplan der weltweiten Version von Umamusume: Pretty Derby bekannt.

So erscheinen die Inhalte zum Halbjahresjubiläum bereits in dieser Woche, gefolgt vom neuen Karriereszenario Anfang November. Um den Fans die Möglichkeit zum Aufholen zu geben, wird es einige kostenlose Items sowie neue Bezahlbanner geben, die ab sofort verfügbar sind.

Das Halbjahresjubiläum der globalen Version beginnt mit einem Countdown-Login-Bonus und Missions-Events, die am 26. Oktober 2025 gestartet sind. Bonus: Das Soft-Pity-System garantiert nach dem jeweils zehnten Zug eines 10er-Scouts eine SSR-Supportkarte oder eine Rennpferd-Trainee.

Das neue Karriereszenario in Umamusume: Pretty Derby trägt den Titel „Unity Cup: Shine On, Team Spirit“ und soll Anfang November 2025 erscheinen. Zwei neue Rivalinnen treten in diesem Szenario auf: Bitter Glasse, gesprochen von Aino Shimada, und Little Cocon, gesprochen von Saho Shirasu.

Umamusume: Pretty Derby ist für PCs und mobile Geräte erhältlich. Umamusume: Pretty Derby hat seit dem längst überfälligen, weltweiten Start am 26. Juni 2025 schon nach nur zwei Monaten 57 Prozent seiner mobilen Einnahmen außerhalb Japans erzielt und dabei 46,8 Millionen US-Dollar im Ausland eingenommen.

via Siliconera, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames