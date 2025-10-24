Endlich konkrete, weltweite Zahlen: So steht Pokémon-Legenden: Z-A im Vergleich da

Nachdem wir bereits erste Tendenzen aus Großbritannien und Deutschland zu den Verkaufszahlen zu Pokémon-Legenden: Z-A erhalten haben, hat The Pokémon Company jetzt die absoluten, weltweiten Verkaufszahlen parallel zu den japanischen Verkaufscharts von Enterbrain veröffentlicht.
In Japan debütierte „Z-A“ auf beiden Plattformen mit 1,48 Millionen verkauften physischen Einheiten. Die digitalen Zahlen dürften sich den 2 Millionen nähern oder sie sogar überschreiten. Allein in Japan erzielt „Z-A“ also Zahlen, von denen so manches Spiel träumt. Und wie sieht es weltweit aus?
Hier blickt Pokémon-Legenden: Z-A nach der ersten Verkaufswoche auf 5,8 Millionen Einheiten zurück. Üblicherweise handelt es sich dabei um digital verkaufte und physisch ausgelieferte Einheiten. The Pokémon Company konkretisiert, dass „fast die Hälfte“ für Switch 2 verkauft wurde.
Und im Vergleich?
Der sinnvollste Vergleich bietet sich natürlich mit Arceus an. Das stieg im Februar 2022 nach einer Woche mit 1,42 Millionen Einheiten in Japan ein. Also liegt hier Z-A nahezu gleichauf. Damals blickte Nintendo auch nach einer Woche auf die weltweiten Verkaufszahlen, die bei Arceus bei 6,5 Millionen lagen – deutlich stärker als „Z-A“ also.
Und sonst so? Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle haben sich in ihrer ersten Verkaufswoche etwa 6 Millionen Mal verkauft, ebenso lief es für Pokémon Schwert und Schild. Pokémon Karmesin und Purpur spielten hingegen in einer anderen Liga und verkauften sich weltweit 10 Millionen Mal zum Launch. Karmesin und Purpur sind inzwischen auch die am zweitmeisten verkaufte Pokémon-Generation nach der ersten Gen. Im Großen und Ganzen ist „Z-A“ aber „on par“ mit seinen Vorgängern.
Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak
Auf den ersten Blick sind dass beeindruckende Verkaufszahlen und ich könnte jetzt den inneren Pessimisten raushängen lassen und sagen: "Pokemon Verkauft sich eh", "Die Fans verdienen nichts anderes" oder "Die Leute sollten sich Schämen so einen Schrott zu Spielen".
Allerdings darf man nicht vergessen dass es das Erste Pokemon Mainline Game nach Knapp 3 Jahren ist, Legenden Z-A ein Cross Gen Titel der für die Switch auch als Bundle verkauft wird und die Theoretische Verkaufszahlen hätten sogar höher sein können.
Bei einem 13 Millionen Budget wo schon 200k für Break-Even reichen würde war es für mich spätestens klar dass wir mittlerweil in einem Punkt angekommen sind wo ein Boykott nicht mal wirklich die Lösung darstellt.
Werde ich mir dass Spiel holen: Wenn jetzt im Black Friday dass Switch 2 Bundle nicht weniger als 370€ kostet und dass Bundle bei MediaMarkt oder Saturn das einzige ist was ich für die Switch 2 bekommen kann, dann sage ich nein ich lasse die Finger von, aber ich bin zumindest froh mit Pokemon (so gut wie) abgeschlossen zu haben dass es mich nicht mehr Juckt. (Irgendwann muss ich noch von Pokemon Go runter kommen, aber sonst bin ich frei an der Stelle)
Ich muss zugeben, dass ich mit weniger gerechnet habe. Immerhin ist das Spin Off ziemlich experimentell, was viele ja auch verunsichert hat. Und Arceus hatte ja auch nicht allen gefallen, weshalb da viele ohnehin kein Interesse an einen weiteren Legenden Ableger haben.
Dennoch ist man ziemlich gleich auf. Son Unterschied sind die weltweiten Zahlen jetzt auch nicht wirklich^^
Das sind schon gute Zahlen fürn Spin Off. Freut mich auch für das Spiel, weil es echt gut geworden ist, auch wenns natürlich, wie so gut wie immer, hier und da noch Luft nach oben gibt.
Interessant, dass es wohl wirklich so sehr die Runde machte, dass die Switch 2 Edition auf beiden Konsolen laufen. Da werden auch die Angebot stark mit reingespielt haben, dass so viele dazu gegriffen haben. Hät ich jetzt auch nicht so gedacht^^
Sieht jedenfalls gut für eine Weiterführung der Reihe aus, was ich sehr begrüße. Ist halt schön, wenn die eine Reihe neben der Hauptreihe haben, wo sie sich richtig austoben können und mit allen möglichen Experimenten auffahren können. Bin gespannt, ob das eine oder andere dann auch in den nächsten Hauptspielen vorkommen wird.
Knapp sechs Millionen Verkäufe sind dennoch eine Zahl jenseits von Gut und Böse, aber im direkten Vergleich mit früheren Spielen nichts Ungewöhnliches, wie auch schon im Beitrag gesagt. Allen Mängeln und auch teilweise berechtigten Problemen zum Trotz. Ich kann das zwar nicht bestätigen, gehe aber trotzdem davon aus, dass wir uns in einer Blase oder Echokammer befinden, zumindest die Leute, die aktuelle News verfolgen, in Foren wie diesem schreiben oder viel Vergleichbares spielen. Leute, die das nicht tun – von denen es mit großer Sicherheit sehr viele gibt und die damit auch die Mehrheit widerspiegeln – kaufen die Spiele einfach, weil „Pokémon” draufsteht. Es wäre sehr interessant, das mal genauer zu untersuchen.
Wie ich immer schreibe: Ich bin kein Pokémon Fan. Ich werde aber gerne von mehreren Seiten bearbeitet und von daher hol ich mir die DInger schulterzuckend
Aber ist durchaus auch so, dass ich meinen Spaß mit habe.
Arceus fand ich motivierend und Z-A hat mir auch gefallen. Ich hab sogar Trails in the Sky unterbrochen und Pokemon durchgespielt - also irgendwas machen sie richtig.
Dass Z-A als "ziemlich experimentell" bezeichnet wird schockiert mich etwas
Also ja, die Liste an berechtigter Kritik an Z-A ist lang, aber am Ende bleibt halt immer noch ein motivierendes Spiel. Man kann auch Dinge gut finden und gleichzeitig ihre Schwächen sehen. Und die Schwächen sind natürlich auch deswegen so ärgerlich weil die Kohle ohne Ende machen.
Bei nem kleinen Indie-Studio würde man vermutlich drüber hinwegsehen.