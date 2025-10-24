Endlich konkrete, weltweite Zahlen: So steht Pokémon-Legenden: Z-A im Vergleich da

Nachdem wir bereits erste Tendenzen aus Großbritannien und Deutschland zu den Verkaufszahlen zu Pokémon-Legenden: Z-A erhalten haben, hat The Pokémon Company jetzt die absoluten, weltweiten Verkaufszahlen parallel zu den japanischen Verkaufscharts von Enterbrain veröffentlicht.

In Japan debütierte „Z-A“ auf beiden Plattformen mit 1,48 Millionen verkauften physischen Einheiten. Die digitalen Zahlen dürften sich den 2 Millionen nähern oder sie sogar überschreiten. Allein in Japan erzielt „Z-A“ also Zahlen, von denen so manches Spiel träumt. Und wie sieht es weltweit aus?

Hier blickt Pokémon-Legenden: Z-A nach der ersten Verkaufswoche auf 5,8 Millionen Einheiten zurück. Üblicherweise handelt es sich dabei um digital verkaufte und physisch ausgelieferte Einheiten. The Pokémon Company konkretisiert, dass „fast die Hälfte“ für Switch 2 verkauft wurde.

Und im Vergleich?

Der sinnvollste Vergleich bietet sich natürlich mit Arceus an. Das stieg im Februar 2022 nach einer Woche mit 1,42 Millionen Einheiten in Japan ein. Also liegt hier Z-A nahezu gleichauf. Damals blickte Nintendo auch nach einer Woche auf die weltweiten Verkaufszahlen, die bei Arceus bei 6,5 Millionen lagen – deutlich stärker als „Z-A“ also.

Und sonst so? Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle haben sich in ihrer ersten Verkaufswoche etwa 6 Millionen Mal verkauft, ebenso lief es für Pokémon Schwert und Schild. Pokémon Karmesin und Purpur spielten hingegen in einer anderen Liga und verkauften sich weltweit 10 Millionen Mal zum Launch. Karmesin und Purpur sind inzwischen auch die am zweitmeisten verkaufte Pokémon-Generation nach der ersten Gen. Im Großen und Ganzen ist „Z-A“ aber „on par“ mit seinen Vorgängern.

