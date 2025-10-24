Bethesda feiert 10 Jahre „Fallout 4“ mit einer Anniversary Edition auch für Switch 2

Bethesda hat die Fallout 4: Anniversary Edition für Nintendo Switch 2 angekündigt. Die neue Edition erscheint auch für alle anderen Plattformen bereits am 10. November und im kommenden Jahr auch für Nintendos neue Hybridkonsole. Es ist, na klar: die absolut ultimative Edition.

Konkret feiert die „Anniversary Edition“ übrigens den zehnten Geburtstag des Spiels. Die neue Fassung soll die „komplette“ Fallout-4-Erfahrung bieten, enthalten sind logischerweise auch alle sechs Add-ons. Darüber hinaus gibt es über 150 Inhalte aus dem Creation Club, darunter neue Waffen.

Was die neue „Switch 2“-Fassung so ausmacht, dazu hält man sich noch bedeckt. Weitere Details sollen folgen. Was man zum gestrigen Fallout-Day noch so rund um das Franchise angekündigt hat, entnehmt ihr einem Blogbeitrag bei Bethesda.

Der „Switch 2“-Trailer:

Die Anniversary Edition:

Bildmaterial: Fallout 4, Bethesda