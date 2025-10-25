Sony kann mit PlayStation 6 „nicht dasselbe machen wie bisher“, findet der Ex-Chef

Wenn es nach dem ehemaligen PlayStation-Chef Shuhei Yoshida geht, kann Sony mit PlayStation 6 „nicht dasselbe machen wie bisher“. Dafür habe sich die Grafikleistung moderner Konsolen bereits zu weit entwickelt.
Im Gespräch mit Skill Up diskutierte Yoshida kürzlich die unterschiedlichen Strategien von Nintendo, Microsoft und Sony bei ihren aktuellen Konsolen und wünscht sich von Sony in Zukunft frischen Wind.
„Die PlayStation ist am interessantesten, weil sich das Mooresche Gesetz verfestigt hat und man nicht mehr so viel davon profitiert“, so Yoshida mit Verweis auf die abnehmenden Erträge durch höhere Rechenleistung. „Die Grafik hat fast ein Niveau erreicht, bei dem selbst ich den Unterschied zwischen einigen Grafikfunktionen, wie Raytracing und nicht Raytracing, nur noch nebeneinander erkennen kann.“
Yoshida gab zwar zu, keinerlei Informationen über die Pläne von PlayStation zu haben, sagt aber, PlayStation könne „ganz offensichtlich nicht dasselbe machen wie bisher: die Grafikleistung steigern und High-End-Erlebnisse bieten. Vielleicht schaffen sie das, aber das fühlt sich im Moment eher wie eine Nische an.“
Ein Handheld wäre „sehr attraktiv“
Im Verlauf bezog sich Yoshida ebenso auf das Gerücht, Sony arbeite an einem tragbaren Handheld. Er findet, ein solches Gerät könnte „für all die Leute, die Spielebibliotheken auf PS4 und PS5 haben, sehr attraktiv sein“. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass das Unternehmen nun von einer neuen Generation von Führungskräften geführt werde, die eine neue Richtung einschlagen könnten.
„Bis Jim Ryan war es immer unsere Generation, die erste PlayStation-Generation, die das Unternehmen geführt hat“, so Yoshida. „Jetzt gehören [Hideaki] Nishino und Hermen [Hulst] einer viel jüngeren Generation an, sodass sie etwas Disruptives tun können und nicht dem folgen müssen, was [das Unternehmen] bisher gemacht hat. Ihr nächster Schritt ist äußerst spannend.“
Interessant sind die Aussagen von Yoshida auch im Kontext eines früheren Interviews. Im April zeigte sich der Ex-PlayStation-Chef nämlich von der Switch 2 enttäuscht, die etwas Nintendo-untypisch auf Evolution statt Revolution setzt. „In gewisser Weise, denke ich, verliert Nintendo meiner Meinung nach seine Identität“, so Yoshida damals.
via Eurogamer, Bildmaterial: PlayStation
5 Kommentare
KI Chips viiiiele KI Chips.
Aber mein Gott sie haben ja schon ne PS5 Pro am Start, ne 6 geht da auch noch.
Xbox zerlegt sich selbst, Nintendo macht sein eigenes Ding.
Also ich hätte nichts dagegen wenn die Zukünftigen Playstation Generationen einfach nur jede 5-10 Jahre ein kleines technik und Quality of Life Upgrade sind, vor allem da ja die vorherige Generationen eh noch viele Jahre mit unterstützt werden ist das doch ein angenehmes Modell. Ich brauche keine großen Neuerungen sondern einfach hier und da kleine Verbesserungen und ich bin zufrieden. Gibt mir Quick Resume, durchgehend Stabile 60fps bei besserer Auflösung und schon hat die Ps6 für mich einen Kaufgrund. So kann es meiner Meinung nach dann immer weiter gehen.
Wenn man mit PS6 was zukunftsweisendes machen will, dann ist dies ganz sicher nicht ein Handheld, dann ist das auch nicht das Nachahmen von Nintendo, dann ist dies gewiss auch nicht Business as Usual, sondern dann ist dies das Umdetzen von neuen mutigen und kreativen Ideen, die Dinge mit der Konsole möglich machen, was esse in einer Form noch niemals zuvor gab.
Jede Seite hatte da schon gewisse Ansätze
Nintendo halt mit der Mobilität, Sony dagegen mehr mit VR und Haptischen Feedback, XBox dagegen mit Funktionalitäten wie Quick Resume, Statistiken usw die es so nicht bei Sony bisher gibt
Für mich sind Dinge der Zukunft viel mehr integriertes UGC für Sony mittels Dreams, das vollkommenes integrieren der Community in die Erschaffung von Spielinhalten für jedes Spiel welches dies unterstützt
VR dürfte bei Playstation erstmal tot sein.
Bin da komplett anderer Meinung.
Playstation Handheld wird sicher kommen. Ist aber ein eigener Markt, der als Zusatz fungiert und keine Standalone Konsole ersetzen kann. Schon garnicht für das Playstation Lager.
Es stimmt zwar, dass die Vorteile für bessere Grafik überschaubar geworden sind. Aber angesichts dessen, wie sich Xbox und Nintendo entwickeln, wäre es das Klügste für Playstation beim konserativen Ansatz zu bleiben. Heisst support für physische Editionen und dafür zu Sorgen, dass Spiele auch als physische Version ohne Updates spielbar bleiben. Und bei dem Verkaufspreis von Konsolen als auch Spielen mal wieder einen Schritt zurück treten.
Damit kann man sich PR mäßig so positionieren, dass man die Trends von Gamepass und Nintendo Preiserhöhungen / Download-Zwang nicht mitmacht.
Wie gut sowas marketingtechnisch funktionieren kann, hat man ja schon beim Playstation 4 Spot gesehen, der ein unterschwelliger Diss gegen den damaligen Xbox Ansatz war.