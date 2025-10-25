Sony kann mit PlayStation 6 „nicht dasselbe machen wie bisher“, findet der Ex-Chef

Wenn es nach dem ehemaligen PlayStation-Chef Shuhei Yoshida geht, kann Sony mit PlayStation 6 „nicht dasselbe machen wie bisher“. Dafür habe sich die Grafikleistung moderner Konsolen bereits zu weit entwickelt.

Im Gespräch mit Skill Up diskutierte Yoshida kürzlich die unterschiedlichen Strategien von Nintendo, Microsoft und Sony bei ihren aktuellen Konsolen und wünscht sich von Sony in Zukunft frischen Wind.

„Die PlayStation ist am interessantesten, weil sich das Mooresche Gesetz verfestigt hat und man nicht mehr so ​​viel davon profitiert“, so Yoshida mit Verweis auf die abnehmenden Erträge durch höhere Rechenleistung. „Die Grafik hat fast ein Niveau erreicht, bei dem selbst ich den Unterschied zwischen einigen Grafikfunktionen, wie Raytracing und nicht Raytracing, nur noch nebeneinander erkennen kann.“

Yoshida gab zwar zu, keinerlei Informationen über die Pläne von PlayStation zu haben, sagt aber, PlayStation könne „ganz offensichtlich nicht dasselbe machen wie bisher: die Grafikleistung steigern und High-End-Erlebnisse bieten. Vielleicht schaffen sie das, aber das fühlt sich im Moment eher wie eine Nische an.“

Ein Handheld wäre „sehr attraktiv“

Im Verlauf bezog sich Yoshida ebenso auf das Gerücht, Sony arbeite an einem tragbaren Handheld. Er findet, ein solches Gerät könnte „für all die Leute, die Spielebibliotheken auf PS4 und PS5 haben, sehr attraktiv sein“. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass das Unternehmen nun von einer neuen Generation von Führungskräften geführt werde, die eine neue Richtung einschlagen könnten.

„Bis Jim Ryan war es immer unsere Generation, die erste PlayStation-Generation, die das Unternehmen geführt hat“, so Yoshida. „Jetzt gehören [Hideaki] Nishino und Hermen [Hulst] einer viel jüngeren Generation an, sodass sie etwas Disruptives tun können und nicht dem folgen müssen, was [das Unternehmen] bisher gemacht hat. Ihr nächster Schritt ist äußerst spannend.“

Interessant sind die Aussagen von Yoshida auch im Kontext eines früheren Interviews. Im April zeigte sich der Ex-PlayStation-Chef nämlich von der Switch 2 enttäuscht, die etwas Nintendo-untypisch auf Evolution statt Revolution setzt. „In gewisser Weise, denke ich, verliert Nintendo meiner Meinung nach seine Identität“, so Yoshida damals.

via Eurogamer, Bildmaterial: PlayStation