Das hat die neue „Switch 2“-Version von Assassin’s Creed Shadows zu bieten

Da war ja nun wirklich kaum noch ein Moment der Überraschung möglich: Ubisoft hat Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2 angekündigt. Die „Switch 2“-Version erscheint demnach am 2. Dezember für die neue Nintendo-Konsole.

Die neue Portierung sei „für alle Spielmodi optimiert und bietet ein durchgängiges Spielerlebnis“, heißt es von Ubisoft. Eine Touchscreen-Unterstützung soll das Navigieren durch Menüs und Karten noch intuitiver gestalten. Die „Switch 2“-Version unterstützt zudem eine Cross-Progression über alle Plattformen via Ubisoft Connect.

Die „Switch 2“-Version verfügt über „sämtliche Inhaltsupdates“ seit der Erstveröffentlichung mit Ausnahme der Erweiterung „Die Klauen von Awaji“, die erst nächstes Jahr erscheinen wird. Auch keine Überraschung mehr: die physische Version wird eine „Game Key Card“-Fassung sei. Sowohl digital als auch digital-physisch kostet das Spiel für Switch 2 stolze 59,99 Euro.

Klar: „Wir freuen uns sehr, Assassin’s Creed Shadows für Nintendo-SpielerInnen verfügbar zu machen“, sagt Charles Benoît, Game Director von Assassin’s Creed Shadows. „Ob sie als Naoe lautlos in den Schatten schleichen oder als Yasuke ihren Gegnern frontal entgegentreten – auf Nintendo Switch 2 können Spielerinnen und Spieler sowohl von zu Hause oder auch unterwegs die Straßen und Dächer des feudalen Japans erkunden.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft