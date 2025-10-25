Xbox-Strategie kulminiert: Halo für PlayStation ist offiziell, aber Switch 2 geht erstmal leer aus

Es kommt, wie es kommen musste: Halo für PlayStation. Was schon lange ein Gerücht war, ist gleichermaßen auch die logische Konsequenz aus den letzten Jahren der Xbox-Strategie. Nach Pentiment und Sea of Thieves, über Horizon bis hin zu sogar Gears of War. Jetzt also auch Halo.

Die Xbox Game Studios und Halo Studios haben Halo: Campaign Evolved angekündigt, ein vollständiges Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved. Genau das also, was auch die Gerüchte besagten. Das Spiel soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Die Switch 2 bleibt erstmal außen vor, obwohl es auch hier schon Halo-Gerüchte gab. Das Spiel wird ab Veröffentlichung auch im Game Pass verfügbar sein und markiert den ersten Auftritt der traditionsreichen Shooter-Serie auf einer PlayStation-Konsole.

Bei der Enthüllung im Rahmen der Halo World Championship 2025 sagte Community Director Brian Jarrard sinngemäß, dass Campaign Evolved erst der Anfang ist: „Das ist eine große Sache, auf die wir lange gewartet haben. Wir freuen uns riesig […]. Und es ist wirklich eine neue Ära. Halo wird künftig auf PlayStation verfügbar sein, beginnend mit Halo: Campaign Evolved.“

Ein vollständiges Remake

Entwickelt mit der Unreal Engine 5, wird Halo: Campaign Evolved die Geschichte des ersten Spiels vollständig neu aufbauen. Versprochen wird ein „treu und doch modernisiertes“ Remake des Klassikers, mit vollständig überarbeiteten 4K-Grafiken und Zwischensequenzen sowie modernisierter Steuerung.

Zudem wird die Kampagne drei neue Prequel-Missionen enthalten, welche die Vorgeschichte von Master Chief und Sgt. Johnson erzählen. Die originalen Missionen sollen ein überarbeitetes Leveldesign bieten. „Wir ändern die Geschichten nicht, sondern verfeinern sie und fügen diesem Moment und anderen ähnlichen Ebenen Kontext hinzu, damit die Spieler auf Kurs bleiben können“, sagt Creative Director Max Szlagor.

Neben der Solo-Kampagne wird Halo: Campaign Evolved über eine Zwei-Spieler-Koop im Splitscreen (nur auf Konsole) sowie über eine Vier-Spieler-Online-Koop verfügen, inklusive Crossplay und Cross-Progression. In Blogbeiträgen im Xbox Wire sowie PlayStation Blog erfahrt ihr noch mehr.

Halo: Kampf um die Zukunft (so der deutsche Titel) erschien 2001 exklusiv für Xbox und begründete die Halo-Reihe von Bungie Studios. Es gilt bis heute als eine der Referenzen des Genres. Eine Neuauflage gab es bereits für Xbox 360 und als Teil der Master Chief Collection.

Der erste Trailer:

Die Gameplay-Demo:

via Gematsu, VGC, Bildmaterial: Halo: Campaign Evolved, Xbox Game Studios, Halo Studios