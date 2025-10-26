Im Test! Pokémon-Legenden: Z-A rüttelt altbekannte Formeln auf

Titel Pokémon-Legenden: Z-A 16. Oktober 2025 Nintendo 16. Oktober 2025 Nintendo 16. Oktober 2025 Nintendo System Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Getestet für Nintendo Switch Entwickler Game Freak Genres Action-RPG Texte

Zu Pokémon-Legenden: Arceus sind sich Fans bis heute nicht einig, ob es zur Hauptreihe gehört oder ein Spin-off ist – Game Freak zählt es offiziell zur Hauptreihe. Worin sich aber die meisten einig sind, ist, dass es ein echt gutes Spiel ist, das frischen Wind in die Pokémon-Welt gebracht hat. Auf diesem Wind der Neuerungen will auch Pokémon-Legenden: Z-A reiten und lockt mit der aus alten Spielen beliebten Mega-Entwicklung sowie Echtzeitkämpfen.

Medial bereits hochgelobt, bezogen sich viele Fazite jedoch nur auf die Version für Nintendo Switch 2. Da aber nicht jeder gewillt oder imstande ist, in eine neue Konsole zu investieren, haben wir uns einmal angeschaut, wie das Spiel auf der ersten Nintendo Switch läuft und ob die Lobgesänge angemessen sind. Ab geht’s, zurück in die Kalos-Region!

Zwölf Jahre bei uns, fünf Jahre in der Pokémon-Welt

Für alteingesessene Pokémon-Trainer ist die an Frankreich angelehnte Kalos-Region bekanntes Pflaster, denn schon vor zwölf Jahren durften wir mit Pokémon X und Y die schöne Region erkunden. In der Rolle eines Touristen oder einer Touristin, die ihr zu Beginn ein wenig nach eurem Geschmack frisieren dürft, verschlägt es euch diesmal exklusiv nach Illumina City, die größte Stadt in Kalos.

Zeitlich ist Legenden Z-A fünf Jahre nach den ersten Kalos-Abenteuern angesiedelt, daher trefft ihr auch auf das ein oder andere bekannte Gesicht. Allerdings hat sich Illumina in der Zwischenzeit deutlich verändert. Überall in der Stadt wird gebaut und sogenannte Wildsektoren beherbergen die stetig zunehmende Zahl an zugewanderten wilden Pokémon.

Die Quazar Corporation sieht sich für die Umbaumaßnahmen verantwortlich und strebt nach einer friedlichen Koexistenz zwischen Mensch und Monster. Ganz nach Plan scheint das jedoch nicht zu laufen, denn der Prismaturm strahlt ominöse Mega-Essenz aus, durch die wilde Pokémon eine Megamanie-Entwicklung durchführen und Amok laufen.

Leben auf der Straße

»Der strategische Aspekt der Pokémon-Kämpfe kommt weniger zur Geltung, da es schnell in ein Wettrennen ausartet, wer mehr Attacken in kürzerer Zeit einsetzen kann.«

Um der Situation Herr zu werden, hat die Quazar Corporation das Z-A Royale ins Leben gerufen, um einen Meister der Mega-Entwicklung zu finden. Bei diesem Wettkampf treten Trainer mit ihren Pokémon in Kampfzonen gegeneinander an, um Rangpunkte zu sammeln. Mit ausreichend Punkten dürft ihr dann ein Aufstiegsmatch wagen, um im Rang aufzusteigen. Dabei lernt man auch den vollen Umfang des neuen Kampfsystems kennen.

Wo Legenden Arceus noch an den rundenbasierten Kämpfen festgehalten hat, setzt Legenden Z-A auf Echtzeitkämpfe. Ihr könnt euch offen einem Kampf stellen oder euch an Gegner heranschleichen, um euch mit einem Überraschungsangriff einen Vorteil zu verschaffen. Jede der vier Attacken eurer Pokémon ist einem Knopf zugewiesen. Greift ihr mit einer der Optionen an, ist diese Attacke erst nach einem kurzen Cooldown wieder einsetzbar, der je nach Attacke und Initiative-Wert des Pokémon variiert. Währenddessen könnt ihr euch frei übers Feld bewegen, ausweichen und schnell zwischen den Pokémon im Team wechseln.

Im Gegensatz zu Kämpfen gegen wilde Pokémon, kann man während Trainerkämpfen allerdings nicht auf das Menü zugreifen. Es ist also euer ganzes Können als Trainer gefragt. Dadurch ermutigt das Spiel auch dazu, verschiedene Arten an Pokémon zu trainieren, um auf diverse Situationen reagieren zu können. Allerdings entsteht auch eine gewisse Hektik, da jede Sekunde zählt. Gegner warten nicht darauf, dass ihr euch für eine Attacke entscheidet, es gibt keine feste Rundenordnung. Der strategische Aspekt der Pokémon-Kämpfe kommt dadurch weniger zur Geltung, da es schnell in ein Wettrennen ausartet, wer mehr Attacken in kürzerer Zeit einsetzen kann.

Einfach Mega

Mit jedem erfolgreichen Treffer sammelt sich nämlich auch Mega-Essenz an. Diese lässt sich entweder für Boost-Attacken einsetzen, bei denen ein Teil der Energie genutzt wird, um Angriffe zu verstärken. Oder bei voller Leiste, um eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Pokémon, die dazu in der Lage sind, nehmen eine neue Gestalt an, erhöhen ihre Werte und können durchgängig mit Boost-Attacken in schneller Frequenz angreifen. Dafür hält die Mega-Entwicklung allerdings nicht mehr bis zum Ende eines Kampfes, sondern so lange, bis die Mega-Essenz aufgebraucht ist. Leider haben Pokémon in Legenden Z-A keine Fähigkeiten, dadurch können einige Mega-Pokémon wie Kangama oder Turtok ihr Potenzial nicht mehr voll ausschöpfen.

Boost-Attacken und Mega-Entwicklung sind unerlässlich im Kampf gegen Megamanie-Pokémon, die den König-Pokémon aus Legenden Arceus nicht ganz unähnlich sind. Gemeinsam mit Team MZ, das euch zu Beginn des Abenteuers bei sich aufgenommen hat, stellt ihr euch immer wieder anderen mega-entwickelten Pokémon, die eure Fähigkeiten auf unterschiedlichste Weise auf die Probe stellen. Dabei sind die Kämpfe optisch ausgefallener als bei Legenden Arceus. Ihr werdet konstant mit einem Feuerwerk an Attacken bombardiert und müsst euch auch gelegentlich hinter Barrieren verstecken oder Objekte in der Kampfarena entfernen, die den Gegnern sonst einen Vorteil verschaffen.

Parkour!

»Hunderte Nebenaufgaben halten abseits der Geschichte beschäftigt.«

Aber nun einmal zu einer Frage, die sich viele vielleicht schon gestellt haben: Wird das nicht schnell langweilig, wenn die ganze Spielwelt nur aus einer Stadt besteht? Tatsächlich hat Illumina einiges zu bieten. Neben verwinkelten Gassen könnt ihr auch die Dächer der Stadt erkunden, wo ihr zahlreiche Items und seltene Pokémon findet. Überall in Illumina stehen auch Gerüste, die euer Klettergeschick herausfordern und euch mit bunten Schrauben belohnen, die ihr gegen dauerhafte, passive Boni eintauschen könnt. Einen umfangreichen Untergrund wie die Katakomben in Paris, auf dem Illumina basiert, gibt es jedoch nicht.

Hunderte Nebenaufgaben halten abseits der Geschichte beschäftigt. Diese sind sogar erstaunlich vielfältig. Mal müsst ihr ganz klassisch bestimmte Items abliefern oder gegen Trainer kämpfen. Dann gibt es aber auch solche Aufgaben, bei denen ihr Orte anhand einer Beschreibung finden müsst oder nur mit bestimmten Pokémon im Kampf antreten dürft oder jemandem ein gesuchtes Pokémon zeigen sollt. Einige Nebenaufgaben erzählen dabei sogar eine kleine Geschichte, die sich nach und nach fortsetzt.

Buntes Illumina

Zudem gibt es überall Hommagen an die Spielereihe und zahlreiche kleine Details, wie verzierte Gullydeckel, Werbeposter und andere Dekorationen in Pokémon-Optik. Fashionistas können sich zudem in den zahlreichen Boutiquen ausleben und aus der riesigen Auswahl an Outfits ihr Lieblingsdesign zusammenstellen. Hierfür hätte sich wunderbar eine Speicherfunktion angeboten, um verschiedene Outfits abzuspeichern und zwischen ihnen schneller wechseln zu können. Denn es gibt wirklich viele Optionen, zwischen denen ihr eventuell wechseln wollt.

So vielfältig wie die Kleidung sind auch die Bewohner der Stadt. Im Laufe der Geschichte trefft ihr viele Personen mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Dabei ist keine der Figuren mit nur einer Unterhaltung abgefrühstückt. Sie bleiben über die ganze Geschichte hinweg relevant und tauchen immer wieder auf, was ihnen deutlich mehr Tiefe verleiht als beispielsweise den Arenaleitern in älteren Spielen. Dennoch könnte ihr Einfluss auf die Spielwelt noch stärker ausgebaut werden.

Manche Themen werden einfach zu oberflächlich behandelt, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Es entsteht stellenweise der Eindruck, dass bewusst Informationen und Teile der Geschichte zurückgehalten wurden, um diese eventuell im schon vor Erscheinen des Spiels angekündigten DLC aufzuarbeiten.

Raues Pflaster

Die Stadt ist zwar verwinkelt und groß, aber bald stellt sich doch das Gefühl ein, dass es weniger zu entdecken gibt als gehofft. Viele Gebäude lassen sich gar nicht betreten. Die sicheren Zonen der Stadt schrumpfen mit der Zeit, da immer mehr Wildsektoren hinzukommen, die voller aggressiver Pokémon sind.

Der integrierte Tag-Nacht-Wechsel fühlt sich bald schon zu kurz an. Ständig wird der Spielfluss dadurch unterbrochen, dass eine Animation eingeblendet wird, um die aktiven Kampfzonen zu zeigen, die sich nicht überspringen lässt, und bei Tagesanbruch dann die Kampfergebnisse, auch wenn ihr gar nicht an Kämpfen beteiligt wart.

Das alles ist jedoch schon Jammern auf hohem Niveau, da Legenden Z-A definitiv genug zu bieten hat, um mindestens vierzig Stunden Spielzeit zu füllen. Das leidliche Thema der Grafik soll an dieser Stelle nur kurz angeschnitten werden, da die entscheidenden Teile des Spiels optisch ausreichend und sogar ansprechend sind. Die Pokémon-Modelle sehen so gut aus wie noch nie, die Kampfeffekte sind schön bunt und die gerenderten Zwischensequenzen können sich sehen lassen.

Erwartungshaltungen

»Ein Lob geht diesmal auch an die Optimierung raus, denn selbst auf der alten Nintendo Switch läuft das Spiel bis auf kleinere Ruckler einwandfrei.«

Ein Lob geht diesmal auch an die Optimierung raus, denn selbst auf der alten Nintendo Switch läuft das Spiel bis auf kleinere Ruckler einwandfrei. Bis auf ein Stahlos, das plötzlich im Boden steckte, sind beim Spielen keine größeren Fehler aufgefallen. Die Musik geht wieder ins Ohr, was zu einem Großteil wahrscheinlich auch daran liegt, dass es viele neu aufgelegte Stücke aus dem bombastischen Soundtrack aus Pokémon X und Y zu hören gibt.

Von den Zwischensequenzen hätte es ruhig mehr geben dürfen. Diese sind nämlich top inszeniert. Die mangelnde Vertonung ist mal wieder schade, da dürfte Pokémon endlich stärker auf seine RPG-Wurzeln eingehen, um das Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Und die vielen Schwarzblenden, um Veränderungen innerhalb der Spielwelt zu kaschieren, sind auf Dauer dann doch auffällig ins Auge gestochen. Einen Gerüstturm beispielsweise kann man doch bestimmt umschmeißen, ohne zwei Modelle hinter einem schwarzen Bildschirm auszutauschen.

Man kann sich natürlich auch an verpixelten Bodentexturen und aufgemalten Fenstern aufhängen und ein so erfolgreiches Franchise wie Pokémon kann es sich bestimmt leisten, Spiele „mehr wie Zelda: Breath of the Wild aussehen“ zu lassen. Aber am Ende des Tages kommt es auf das Spielerlebnis an und da schafft es Legenden Z-A auf jeden Fall, die Spielerschaft an den Bildschirm zu fesseln.

Mega-entwickeltes Spiel?

Als langjähriger Pokémon-Fan der ersten Stunde habe ich jeden Teil der Reihe gespielt und bin über die Jahre immer kritischer gegenüber den Spielen geworden. Es gibt in den letzten Jahren mit jeder Veröffentlichung viele Dinge zu bemängeln, das werde ich nicht abstreiten. Und dennoch bleibt am Ende des Tages das gute Gefühl zurück. Denn Pokémon-Spiele machen einfach Spaß. Pokémon-Legenden: Z-A bildet da keine Ausnahme. Die Echtzeitkämpfe und der stärkere Fokus auf eine Geschichte, bei der die Personen im Vordergrund stehen, rütteln die altbekannte Formel auf. Legenden Z-A ist vom Schwierigkeitsgrad her keinesfalls zu anspruchsvoll, aber es regt dazu an, sich eingehender mit den vorhandenen Ressourcen zu beschäftigen und das über Jahre gelernte Wissen in Pokémon-Kämpfen auch tatsächlich anzuwenden, statt immer nur denselben Knopf zu spammen. Letzten Endes konnte es sich nicht ganz vom selbst auferlegten Label „Kinderspiel“ befreien, aber es geht in eine Richtung, die uns Legenden Arceus schon aufgezeigt hatte. Mehr Wumms, mehr erlebnisreiches Abenteuer, mehr Storyfokus. Es fehlt noch ein bisschen mehr davon, um ein großes Spektakel zu sein, aber die Richtung stimmt.

Story In Illumina City treten überall gefährliche Megamanie-Entwicklungen auf. Gemeinsam mit Team MZ ergründet ihr das Geheimnis hinter dem Phänomen. Gameplay In einer Open World fangt ihr Pokémon und tragt mit ihnen Echtzeitkämpfe aus, während ihr in der ganzen Stadt Aufgaben erledigt und frei erkundet. Grafik Die Achillesferse des Franchise ist noch immer nicht weg, dafür punktet das Spiel mit schön gerenderten Zwischensequenzen. Sound Die fetzigen Stücke aus Pokémon X und Y wurden neu aufgelegt und laden mit jazzigen Klängen zum entspannten Flanieren ein. Sonstiges Neue und alte Mega-Entwicklungen, Online-Kämpfe mit Rangsystem, Online-Tausch leider nur mit Raumcodes möglich, DLC bereits vorbestellbar.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak