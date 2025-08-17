Das war … Kalenderwoche 33/2025

Vor der Gamescom-Woche standen natürlich nicht die großen Enthüllungen an. Also widmen wir uns heute emotionalen Spielen, dem vielleicht nächsten Tales-of-Remaster, Herausforderungen der Branche sowie einem Schnäppchen. Zudem gibt die Trailerschau auch einiges her. Ganz zum Schluss findet ihr auch noch unsere vier neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In einer aktuellen Umfrage durften Fans ihre 20 emotionalsten RPGs wählen. Das Rennen gemacht hat dabei Final Fantasy X, die Reihe ist insgesamt gleich sechsmal vertreten.

Noch im Sommer will Bandai Namco das nächste Remaster zu Tales of enthüllen. Nun gibt es einen Hinweis, dass es sich dabei um Tales of Xillia handeln könnte. Man darf gespannt die reguläre Ankündigung erwarten!

Wie eine neue Analyse aus Japan zeigt, steht die Branche vor der Herausforderung, dass junge Spieler immer weniger Zeit und Geld in Games investieren. Eine weitere Erkenntnis: Das Smartphone ist die beliebteste Plattform.

In wenigen Tagen erscheint endlich Lost Soul Aside (PS5, PC). Die Entwicklung dauerte lange und nahm manche Schlaufe, dafür gibt es nun gleich zum Start ein schönes Schnäppchen.

Unseren Trailerrückblick starten wir mit einer kleinen Asien-Tour mit Neuankündigungen. Aus Südkorea konnte Woochi the Wayfarer (PS5, Xbox Series, PC) schon mal optisch überzeugen. Von einem neuen chinesischen Studio stammt Of Peaks and Tides (PC), hier müsst ihr eine verlorene Kultur wiederaufbauen. Thailändischen Horror verspricht außerdem Kumarn: The Wandering Spirit (PC), wobei man sich an Little Nightmares orientiert. Einen recht nahen Veröffentlichungstermin hat das Cozy-Pixel-RPG HYKE: Northern Light(s) erhalten. Noch einer Verschiebung soll auch Ratatan (PC) bald in den Early Access starten. Bei Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) standen hingegen die reitbaren Digimon im Zentrum.

Ganze sechs potentielle Partner durften wir euch aus Story of Seasons: Grand Bazaar (Switch, Switch 2, PC) präsentieren. Zudem setzt sich Marvelous für den Naturschutz ein, wie ihr in einem weiteren Video seht. Eine ganze Reihe Videos standen bei Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) an, es geht um Regionen und Charaktere. Das 3D-Remake soll sogar die doppelte Spielzeit des Originals bieten. Die blutige Neon-Katana-Action Tokyo Underground Killer (PS5, Xbox Series, PC) ist zunächst einmal für PCs datiert.

Bald könnt ihr in einer Beta zu MARVEL Tōkon: Fighting Souls (PS5, PC) die Fäuste fliegen lassen. Noch im August erscheint mit VARLET (PS5, Switch, PC) das nächste School-Life-RPG von FuRyu. Den Grafikvergleich zum Original angetreten hat Pac-Man World 2 Re-PAC (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC). Mit einem Cinematic-Trailer zeigte sich Resident Evil: Survival Unit (Mobil), während in wenigen Tagen Kaiju No. 8: The Game (PC, Mobil) den Manga und Anime umsetzt. Mit einem Mix aus Bloodborne, Zelda und Wilder Westen macht Tombwater (PC) neugierig.

Das bei Kickstarter erfolgreiche Forge of the Fae (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hat mit Deck13 einen Publisher gefunden. Für Taktikfans wartet Anfang September die Switch-Portierung von Dark Deity 2. Ab sofort erhältlich ist das satirische Projekt The RPG (PC) und mit Wagotabi lernt ihr Japanisch jetzt auch auf Steam. Für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online steht nächste Woche Chibi-Robo! Plug Into Adventure! bereit. Weitere neue Inhalte unterwegs sind für One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), das Spiel will einfach nicht in Rente gehen.

Damit sind wir auch schon bei den vier neuen Reviews der Woche von JPGAMES angelangt! In die 90er-Jahre zurückversetzen könnt ihr euch mit Ninja Gaiden: Ragebound (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Die Plattformer-Action ist ein Ninja-Trip der Sonderklasse und bietet euch eine Herausforderung, jedoch auch optionale Vereinfachungen. Experimentelle Mystery im Hollywood-Setting findet ihr mit Dead Take (PC) (zum Testbericht). In drei bis vier Stunden könnt ihr soliden Rätselspaß erleben. Von Nintendo gab es Nachschub mit Drag x Drive (Switch 2) (zum Testbericht). Das Koop-Sport-Spiel zeigt sich jedoch audiovisuell ernüchternd und die Maus-Steuerung ist eine Einstiegshürde. Auch die erweiterte Veröffentlichung Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (Switch 2) (zum Testbericht) lohnt sich eigentlich nur für Neukäufer, welche das Original nicht besitzen.