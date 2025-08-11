The RPG nimmt ein ganzes Genre aufs Korn und ausgerechnet das Angel-Minispiel fehlt

Das RPG, das jahrzehntelang gewachsene Normen auf den Kopf stellt: „The RPG“ ist sozusagen „das Elder Scrolls, das wir zu Hause haben“. Der satirische Ansatz des genrebrechenden Indie-Spiels beginnt vertraut: ein Wagen, mehrere Gefangene, ein Drache – und Dialoge, Dialoge, Dialoge.

Auch der weitere Verlauf des Spiels kommt merkwürdig bekannt vor: NPCs stecken auf die seltsamsten Arten in Objekten fest, reagieren oft unerwartet, und manche Monster haben einfach keine Lust mehr auf ihre vorprogrammierte Aufgabe. Euer Leibwächter ist euer größter Fan und bringt euch vor allem bei, um sein Leben zu kämpfen.

Die Charakterheilung ist simpel: Ein Brot auf die Wunde – und schon geht’s weiter. Loot wird nach Gewicht berechnet. Was ihr sammelt, ist eigentlich egal. Hauptsache, es ist viel und schwer. Für Talentbäume braucht man erst mal Talent – daher gibt es sie in „The RPG“ schlicht nicht.

Kein Talent, aber Skill

Ein wenig Skill braucht ihr aber schon – im Idealfall 12, es geht aber auch mit weniger. Im schlechtesten Fall sind die Dungeons schwieriger als nötig, denn wer bei der Dungeonverwaltung keine Beleuchtung beantragt, tappt im Dunkeln.

Die Open-World bietet Höhlen und Inseln zur Erkundung, 16 Dungeons, über 1.000 NPCs, 100 Items und dutzende versteckte Bereiche. Dabei begegnet ihr mal mehr, mal weniger gruseligen Monstern, die entweder euch oder andere töten wollen – je nachdem, ob ihr dem König der Menschen dient oder euch mit den Monstern verbündet.

Leider hat das Spiel auch seine Schwächen: Die Angel-Minispiele wurden gestrichen. Welches gute RPG hat denn bitte kein Angelspiel? Und das Ende kommt abrupt, da der Entwickler nicht besonders gut im Geschichtenerzählen ist.

The RPG ist ab sofort auf Steam für 14,79 Euro erhältlich. Wem die Unterhaltung nicht seicht genug ist, kann aber auch anderen auf Twitch dabei zusehen, wie sie das Spiel streamen. Pluspunkt: Gronkh kann in The RPG keine Kohle übersehen.

Ein Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: The RPG, Catoptric Games, Dionysus Acroreites