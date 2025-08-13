Forge of the Fae darf mit Deck13 weiter nach Inspirationen wie Secret of Mana schmieden

Über 220.000 US-Dollar konnte Forge of the Fae bei Kickstarter einspielen. Wir haben schon mehrfach über das rundenbasierte RPG berichtet, auch dank Inspirationen wie Secret of Mana, Final Fantasy, Breath of Fire und Chrono Trigger.

Wie es oft bei Kickstarter-Hits ist, so ergeht es jetzt auch Forge of the Fae. Ein Publisher hat sich das Pixel-Art-RPG geschnappt. Deck13 Spotlight (Chained Echoes, CrossCode) und Entwickler Datadyne tun sich zusammen, um Forge of the Fae weiter zu schmieden.

„In einer Welt, die vom Irland des 19. Jahrhunderts inspiriert ist, tauchen die Spieler in Forge of the Fae in eine wunderschön gestaltete Geschichte ein, in der Menschen und Feen miteinander im Konflikt stehen“, führt der neue Publisher ein. Uralte Mächte, die junge Erfinderin Fiora, eine Reise voller Geheimnisse, komplexe Rätsel und folgenreiche Entscheidungen – es ist angerichtet.

Rundenbasiert und komplex

Inspiriert von eingangs erwähnten, klassischen JRPGs will Forge of the Fae ein komplexes, rundenbasiertes Kampfsystem bieten. Spielende „müssen das ARC-Kristall-System und das Adrenalin-System meistern, die vielseitige, anpassbare Zaubersprüche und Fähigkeiten bieten und den Kämpfen Tiefe und Spannung verleihen.“

Forge of the Fae wird noch bis 2027 geschmiedet und soll dann für PCs und Konsolen erscheinen. Eine kostenlose Demo gibt es bereits bei Steam und bei der Gamescom findet ihr das Spiel im Indie Arena Booth.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Forge of the Fae, Deck13, Datadyne