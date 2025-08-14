Neuer Trailer zum „Resident Evil“-Strategie-Spin-off sorgt ordentlich für Stimmung

Aniplex hat einen neuen Trailer zu Resident Evil Survival Unit veröffentlicht, dem neuen „Resident Evil“-Strategiespiel, das in Zusammenarbeit mit JOYCITY und Capcom entsteht und noch 2025 weltweit erscheinen soll.

Der Cinematic-Trailer präsentiert ikonische Charaktere aus der ursprünglichen „Resident Evil“-Reihe und zeigt verschiedene Teams im Einsatz. Die Zusammenstellung von Teams wird euch auch im Spiel erwarten. Produziert wurde der Trailer von Quebico, dem Studio hinter Resident Evil: Death Island.

Musikalisch untermalt wird der Trailer übrigens durch „Mountain Hunt“ von der japanischen Rockband QUEEN BEE. Der Song soll mit den eindringlichen Vocals von Avu-chan und mysteriöser Atmosphäre stellvertretend für das Spannungsverhältnis zwischen Jäger und Gejagten im Spiel stehen.

Welches Gameplay bietet Resident Evil: Survival Unit?

In einem neuen Paralleluniversum erleben Fans der traditionsreichen Serie eine strategische Interpretation des „Resident Evil“-Franchise. Die Handlung beginnt in einem mysteriösen Krankenhaus, in dem der Protagonist nach Experimenten der Umbrella Corporation erwacht.

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Basis in Form eines aufwendig gestalteten Herrenhauses. Dieses dient nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Dreh- und Angelpunkt für Missionen und Interaktionen mit Charakteren. SpielerInnen können dort Gegenstände kaufen, Missionen vorbereiten und strategische Entscheidungen treffen.

Was das alles mit Final Fantasy zu tun hat, lest ihr hier. Resident Evil: Survival Unit soll noch 2025 an den Start gehen. Mit dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel bleibt ihr auf dem Laufenden. Ein Gameplay-Video zum Spiel findet ihr hier.

Der Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil: Survival Unit, Capcom, Aniplex, JOYCITY