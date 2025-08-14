Doppelt so lang wie das Original: Woher die 80 Stunden für Trails in the Sky 1st Chapter kommen

Nicht mehr lang und RPG-Fans können in die umfangreich überarbeitete Neuauflage eines hochgeschätzten Falcom-Rollenspiels eintauchen. Trails in the Sky 1st Chapter erscheint am 19. September und präsentiert sich als rundum modernisiertes 3D-Remake, mit dem ein neues Kampfsystem, eine Sprachausgabe, zusätzliche Quests und mehr einhergehen.

Ergänzungen, die offensichtlich auch Auswirkungen auf die Spielzeit haben. Das verriet Falcom-CEO Toshihiro Kondo jedenfalls im Gespräch mit Gamer Japan. Brauchten Abenteurer seinerzeit im Schnitt noch etwa 40 Stunden, um den Titel zu beenden, spricht der Lead Programmer des Remakes nun gar von satten 80 Stunden.

Wo die doppelte Spielzeit herrührt, erklärt Kondo wie folgt: „Im Vergleich zu den Vorgängerspielen gibt es einen größeren Fokus auf die Erkundung der Karte, wir haben festgestellt, dass es doppelt so lange dauert, diese Gebiete zu erkunden, den gesprochenen Texten zuzuhören und alle Quests abzuschließen.“

Und weiter: „Vielleicht liegt es auch daran, dass man mehr Zeit damit verbringt, die Ereignisse zu verfolgen. Früher scrollten wir so schnell durch den Text, wie er sich auftat, und das verlieh dem Original auf seine eigene Art ein flottes Gefühl.“

Ein weiteres Detail, das Kondo erwähnt, ist die beträchtliche Anzahl gesprochener Texte. „Beispielsweise haben wir in Szenen, in denen die beiden [ProtagonistInnen] gemeinsam reisen und Kontrollpunkte passieren, ziemlich viele detaillierte Dialoge hinzugefügt, wodurch sich die Gesamtzahl der Zeilen erhöht hat. Es gibt auch einige lockere Dialoge während des Kampfes, die detaillierter sind als in früheren Spielen.“

Ob daraus tatsächlich stolze 40 weitere Spielstunden resultieren, müssen wir wohl selbst herausfinden. Lange gedulden müsst Ihr Euch nicht mehr: Neben einer Collector’s Edition erscheinen am 19. September Handelsversionen für Switch und PS5, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom