Der beliebte Manga und Anime Kaiju No. 8 erhält bald eine Videospiel-Adaption

Ein Jahr nach der Erstankündigung hat das Warten ein Ende: In drei Wochen könnt ihr in Kaiju No. 8: The Game Japan vor der Bedrohung durch Kaiju retten. Kaiju No. 8 begann als Manga im Juli 2020 in der Shonen Jump und erhielt im April 2024 auch einen Anime, der bei uns bei Crunchyroll läuft.

Im Spiel erlebt ihr epische Kämpfe zwischen der japanischen Anti-Kaiju-Verteidigungseinheit und den kolossalen Kaiju. Das rundenbasierte Kampfsystem bietet dabei strategische Tiefe: Ihr wählt die Fähigkeiten der Offiziere aus und könnt beim Offenbaren des Kaiju-Kerns verheerende Endangriffe einsetzen.

Ein Highlight des Spiels sind die detaillierten Darstellungen der Charaktere und deren Fähigkeiten, wie den kräftigen Schlag von Kaiju No. 8, die präzisen Klingen von Soshiro Hoshina und die kraftvolle Axt von Kikoru Shinomiya. Die Story lädt zum Eintauchen ein, zusätzlich gibt es exklusive Originalgeschichten und Hintergrundinformationen zu bekannten Figuren entdecken. Auch die Original-Synchronsprecher sind mit an Bord.

Kaiju No. 8: The Game erscheint am 31. August 2025. Das kostenlose RPG finanziert sich über Mikrotransaktionen und Gacha-Elemente. Es wird von Akatsuki Games entwickelt und erscheint für PCs über Steam, sowie für Mobilgeräte in den jeweiligen App-Stores. Leider bietet das Spiel vorerst keine deutschen Texte an. Mit jetzt schon über 850.000 Vorregistrierungen verspricht es jedoch, ein Hit zu werden.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Kaiju No. 8: The Game, Akatsuki Games, TOHO Games, Production I.G.