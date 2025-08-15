Es sieht aus, als haben die Spekulationen um das nächste „Tales of“-Remaster bald ein Ende

Wir wissen, dass das nächste „Tales of“-Remaster im Sommer angekündigt werden soll. Nun ist der Sommer, zumindest was die Hitzewellen angeht, schon recht weit fortgeschritten. Wann legt Bandai Namco also los?

Auch beim Publisher scheint man langsam ungeduldig zu werden. Wie Fans beobachtet haben, ging kurzzeitig ein geplanter Upload auf dem Youtube-Kanal von Bandai Namco online, der direkt wieder verschwunden ist. Das Thumbnail dazu zeigt Tales of Xillia.

Producer Yusuke Tomizawa hatte unlängst erklärt, „ziemlich regelmäßig“ weitere Remaster bereitzustellen – und na ja, man hat eben auch extra das Tales of Remastered Project ins Leben gerufen. Spekulationen, welches Spiel die Remaster-Behandlung erfahren könnte, gab es in der Vergangenheit schon zuhauf.

Neben Tales of Legendia gab es auch schon zu Tales of the Abyss und eben Tales of Xillia entsprechende Gerüchte, jeweils aufgrund unterschiedlicher Aktivitäten. Zuletzt sicherte sich Bandai Namco das Trademark zu Tales of Destiny erneut, auch das führte zu Gerüchten.

Nun sieht es so aus, als würden die Spekulationen bald ein Ende haben. Der Upload des Videos ist laut Screenshots für den 18. August geplant. Tatsächlich ist Tales of Xillia schon fast 13 Jahre alt. Es feierte im September 2011 sein Debüt in Japan für PS3. Ist Tales of Xillia das Remaster, das ihr ganz oben auf der Wunschliste habt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

via Nintendo Everything, The Gamer, Bildmaterial: Tales of Xillia, Bandai Namco