Es sieht aus, als haben die Spekulationen um das nächste „Tales of“-Remaster bald ein Ende

Wir wissen, dass das nächste „Tales of“-Remaster im Sommer angekündigt werden soll. Nun ist der Sommer, zumindest was die Hitzewellen angeht, schon recht weit fortgeschritten. Wann legt Bandai Namco also los?
Auch beim Publisher scheint man langsam ungeduldig zu werden. Wie Fans beobachtet haben, ging kurzzeitig ein geplanter Upload auf dem Youtube-Kanal von Bandai Namco online, der direkt wieder verschwunden ist. Das Thumbnail dazu zeigt Tales of Xillia.
Producer Yusuke Tomizawa hatte unlängst erklärt, „ziemlich regelmäßig“ weitere Remaster bereitzustellen – und na ja, man hat eben auch extra das Tales of Remastered Project ins Leben gerufen. Spekulationen, welches Spiel die Remaster-Behandlung erfahren könnte, gab es in der Vergangenheit schon zuhauf.
Neben Tales of Legendia gab es auch schon zu Tales of the Abyss und eben Tales of Xillia entsprechende Gerüchte, jeweils aufgrund unterschiedlicher Aktivitäten. Zuletzt sicherte sich Bandai Namco das Trademark zu Tales of Destiny erneut, auch das führte zu Gerüchten.
Nun sieht es so aus, als würden die Spekulationen bald ein Ende haben. Der Upload des Videos ist laut Screenshots für den 18. August geplant. Tatsächlich ist Tales of Xillia schon fast 13 Jahre alt. Es feierte im September 2011 sein Debüt in Japan für PS3. Ist Tales of Xillia das Remaster, das ihr ganz oben auf der Wunschliste habt? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!
via Nintendo Everything, The Gamer, Bildmaterial: Tales of Xillia, Bandai Namco
Letztlich weiß man natürlich nicht, wie viel Kontrolle Tomizawa über solche Entscheidungen tatsächlich hat. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er damals vorsätzlich gelogen hat - ich denke schon, dass er davon ausging, es würde wirklich keine Story-DLCs geben. Aber es gibt ja jenseits des Entwickler-Teams auch noch Management und Höhergestellte, die den Teams Gelder zuteilen etc. Die Entwicklungskosten von so einem Remaster liegen höchstwahrscheinlich niedriger als die von einem kompletten Remake. Und Tales of Arise war beliebt und hat sich gut verkauft, daraus hat sich dann wohl der DLC ergeben.
Tja, wenn Tales of Arise so erfolgreich war, dass es ein DLC bekommen hat, muss sich Namco sich auch mal trauen ein Remake zu machen und wer weiß vielleicht machen sie ja ein Mega Erfolg damit und wenn nicht dann wissen sie das Remakes nichts für sie sind und wie sagt man so schön Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Und du meinst die Gelegenheit verpassen, die zweimal 40 Euro aus der Tasche zu ziehen
Das wäre ja komplett utopisch. Haben sie ja schon bei Tales of Symphonia nicht gemacht, also Dawn of the New World. Gab es auf PS3 als Doppelpack. Genau so wie es später ein Tales of Xillia Doppelpack auf PS3 gab. Dawn of the New World ist bisher noch nicht erschienen. Würde mich nicht wundern, wenn man das tatsächlich dann auch als Einzel-VÖ für 40 Euro irgendwann mal bringt. Man hat ja aktuell nen Puffer an einfachen Remasters, die man so halt noch bringen könnte. Oder man beachtet den Titel nicht weiter und geht chronologisch nach Xillia weiter. Insofern müssten sie dann wieder bei Zestiria und Berseria ankommen, die zumindest auf aktueller Hardware noch spielbar sind.
Ja, wird sicherlich in Arbeit sein. Tales of Symphonia Remastered: 60 FPS Edition
Also es war klar, dass es mit Xillia wohl so kommen wird und können sie genau wie Graces F Remastered behalten. Graces mochte ich ja zumindest noch zum Teil. Aber Xillia war furchtbar. Wobei ich da sogar noch den zweiten Teil mal ausprobieren wollen würde, der ja ganz gut sein soll.
Ich mag Xillia sehr gerne, beide Teile, aber ich brauche kein Remaster davon. Ich habe hier noch 2 angeschlossene PS3 und die Spiele befinden sich natürlich auch noch in meiner Sammlung, also wozu sollte ich die nochmals kaufen. Ich habe auch Graces f nicht nochmal gekauft.
Ich würde mich aber wirklich über Remaster von bei uns nie erschienen Teilen freuen.
Xillia wäre echt eine herbe Enttäuschung und wirklich eins der lahmsten Remaster was man noch ankündigen könnte...
Aber es würde zu Bandai und dem was sie bei Tales of veranstalten passen.
Naja mal abwarten was nun wirklich kommt. Denke mal die Chancen stehen nun umso höher, dass wir DIenstag bei der Opening Night was zu Tales of erblicken werden^^