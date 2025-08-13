Mit Wagotabi könnt ihr buchstäblich spielend Japanisch lernen

Das Ende 2024 für Mobilgeräte veröffentlichte Wagotabi erscheint heute auch für PC-Steam. Mit dem pädagogischen RPG könnt ihr Japanisch lernen – und zwar auch ohne Vorkenntnisse, buchstäblich spielend.

Das Spiel richtet sich an Anfänger, die mit einem RPG in die japanische Sprache und Kultur eintauchen können. Entwickelt wurde Wagotabi von einem Team, das nach eigenen Angaben seine Liebe zu Japan und der Sprache in die Entwicklung gesteckt hat, mit dem Ziel, das Lernen unterhaltsam und zugänglich zu machen.

In Wagotabi übernehmen Spielende die Rolle eines selbst erstellten Charakters, der Japan bereist, um dort Quests zu erfüllen und in interaktiven Dialogen die Sprache zu erlernen. Das Spiel konzentriert sich zunächst auf nützliche Wörter und grammatikalische Konzepte in alltäglichen Situationen wie der Bento-Bestellung oder dem Fragen nach dem Weg.

Hiragana, Katakana und Kanji werden dann schrittweise eingeführt, während der Wortschatz langsam wächst. Und zwar immer auf spielerische Art und Weise. Neben RPG-Elementen bietet Wagotabi auch Minispiele und Bosskämpfe, wobei deutsche Sprache nach und nach durch Japanisch ersetzt wird. Ein interessanter Ansatz, von dem ihr euch auch mit einer Demo bei Steam überzeugen könnt.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Wagotabi, Wagotabi Limited