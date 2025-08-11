Auch nach über fünf Jahren bekommt dieses „One Piece“-Abenteuer noch neue Inhalte

Es gibt auch bald sechs Jahre nach der Veröffentlichung noch neue Inhalte für das beliebte One Piece: Pirate Warriors 4. Die zwei neuen Charakter-Pakete bringen insgesamt sechs neue spielbare Charaktere und diverse Kostüme mit. Character-Pack #7 erscheint dabei schon heute, während Charakter-Pack #8 noch bis Anfang 2026 auf sich warten lässt.

Käufer des Character Pass 3 erhalten als Bonus Shanks‘ spezielle Technik „Kamusari“ (Divine Departure), die sowohl für den normalen Shanks als auch für Shanks (Film: Red) verwendbar ist.

Die Charaktere für diesen DLC wurden übrigens durch eine weltweite Fan-Umfrage ausgewählt, die Bandai Namco Anfang 2025 durchführte. Die Fans wählten dabei aus einer Liste von 23 Charakteren ihre drei Favoriten wählen, wobei Enel, King und Z als Sieger hervorgingen.

Parallel dazu arbeitet Bandai Namco an kostenlosen Updates für PS5 und Xbox Series. Besitzer der PS4- oder Xbox-One-Version erhalten dabei ein kostenloses Upgrade. Damit wird das Spiel voraussichtlich bessere Performance, höhere Auflösungen und kürzere Ladezeiten bieten. Ob auch die Switch-Version einen Patch bekommt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Vier Millionen Mal verkauft

Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2020 hat sich One Piece: Pirate Warriors 4 weltweit über vier Millionen Mal verkauft. Das von Koei Tecmo Games entwickelte Actionspiel lässt One-Piece-Fans die Geschichte der Strohhut-Piraten und weiterer wichtiger Charaktere nacherleben. Mit spektakulären Attacken kämpfen sie sich durch riesige Gegnermassen und erleben ikonische Szenen aus der Anime-Vorlage.

Die neue Roadmap:

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco, Koei Tecmo, Omega Force