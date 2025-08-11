Auch nach über fünf Jahren bekommt dieses „One Piece“-Abenteuer noch neue Inhalte

Es gibt auch bald sechs Jahre nach der Veröffentlichung noch neue Inhalte für das beliebte One Piece: Pirate Warriors 4. Die zwei neuen Charakter-Pakete bringen insgesamt sechs neue spielbare Charaktere und diverse Kostüme mit. Character-Pack #7 erscheint dabei schon heute, während Charakter-Pack #8 noch bis Anfang 2026 auf sich warten lässt.
Käufer des Character Pass 3 erhalten als Bonus Shanks‘ spezielle Technik „Kamusari“ (Divine Departure), die sowohl für den normalen Shanks als auch für Shanks (Film: Red) verwendbar ist.
Die Charaktere für diesen DLC wurden übrigens durch eine weltweite Fan-Umfrage ausgewählt, die Bandai Namco Anfang 2025 durchführte. Die Fans wählten dabei aus einer Liste von 23 Charakteren ihre drei Favoriten wählen, wobei Enel, King und Z als Sieger hervorgingen.
Parallel dazu arbeitet Bandai Namco an kostenlosen Updates für PS5 und Xbox Series. Besitzer der PS4- oder Xbox-One-Version erhalten dabei ein kostenloses Upgrade. Damit wird das Spiel voraussichtlich bessere Performance, höhere Auflösungen und kürzere Ladezeiten bieten. Ob auch die Switch-Version einen Patch bekommt, ist aktuell noch nicht bekannt.
Vier Millionen Mal verkauft
Seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2020 hat sich One Piece: Pirate Warriors 4 weltweit über vier Millionen Mal verkauft. Das von Koei Tecmo Games entwickelte Actionspiel lässt One-Piece-Fans die Geschichte der Strohhut-Piraten und weiterer wichtiger Charaktere nacherleben. Mit spektakulären Attacken kämpfen sie sich durch riesige Gegnermassen und erleben ikonische Szenen aus der Anime-Vorlage.
Die neue Roadmap:
Der neue Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco, Koei Tecmo, Omega Force
1 Kommentar
Könnten wir bitte einen neuen Teil mit neuen Arealen bekommen? Ich verstehe nicht, was die neuen Charaktere noch aus dem alten Teil herausholen sollen, vor allem, da es inzwischen zwei neue Kapitel mit zwei neuen Welten gibt, die sich thematisch gut in einen neuen Teil integrieren lassen.