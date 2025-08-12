Zwischen Kämpfen und Campen: Cozy-Pixel-RPG HYKE: Northern Light(s) hat einen Termin

Hexen, Camping und ein Abenteuer rund um die Welt! Das Cozy-Pixel-RPG HYKE: Northern Light(s) hat endlich einen Launchtermin. Das erstmals im Oktober 2024 angekündigte Spiel wird in Europa am 19. September 2025 erscheinen und 28,99 Euro kosten.

Die Plattformen der Wahl sind PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam. Entwickelt wird der Titel von BLAST EDGE GAMES, während Akatsuki Games und Aniplex den Vertrieb übernehmen. Positiv: Das Spiel hat eine Vielzahl von Sprachen zur Auswahl, darunter auch Deutsch.

In liebevoll gestalteter Pixelgrafik erwacht eine magische Welt in HYKE: Northern Light(s) zum Leben. Die farbenprächtigen Landschaften, detailverliebten Figuren und fließende Animationen schaffen einen Look, der nostalgisch wirkt und zugleich modern schimmert. Der Charakter- und Umgebungsstil wurde von Setamo/Shiros (Hintergründe) und orie (Charakterdesign) entworfen, wodurch jedes Areal seinen eigenen, unverwechselbaren Charakter erhält.

Zwischen Kämpfen und Campen

Die dynamischen Kämpfe sind ein Highlight des Spiels. Die klassische Top-Down-Action verbindet sich dabei mit modernen RPG-Elementen wie einem Echtzeit-Kampfsystem mit sieben spielbaren Figuren, die unterschiedliche Fähigkeiten und Spielstile mitbringen. Jeder Level eröffnet neue taktische Möglichkeiten – von Nahkampfduellen bis zu flächendeckender Magie.

Abseits der Kämpfe bietet das Camping einen Rhythmuswechsel. Hier rüstet ihr euch für den nächsten Kampf, kocht Gerichte mit Buffs für das nächste Gefecht, hört Musik und gestaltet das Lager nach euren Wünschen, um eine ganz eigene Wohlfühloase zu schaffen.

HYKE: Northern Light(s) ist schafft es dabei, gleichermaßen intensiv und besinnlich zu sein – ein Spiel, das Pixelkunst mit moderner Action mischt und den Spieler zwischen Adrenalinschüben und Lagerfeuerromantik pendeln lässt. Der neue Trailer zeigt nicht viel mehr als den Termin, weshalb wir euch außerdem auf diesen älteren Beitrag verweisen, wenn ihr mehr sehen möchtet.

Der neue Trailer:

via Gematsu, GamesPress, Bildmaterial: HYKE: Northern Light(s), Akatsuki Games, Aniplex, Blast Edge Games