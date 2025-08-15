Diese 20 RPGs haben Fans am häufigsten zum Weinen gebracht

Die japanische Website Denfaminicogamer hat unter ihren Lesenden eine aktuelle Umfrage durchgeführt. Das Thema dabei: sehr speziell. Gefragt wurde, welches RPG die Fans am häufigsten zum Weinen gebracht hat.
Etwa 4.700 Teilnehmende haben dabei Final Fantasy X auf den ersten Platz gewählt. Und zwar mit Abstand. Mit 498 Stimmen erreichte Final Fantasy X deutlich mehr als die 289 Stimmen, welche das zweitplatzierte Spiel erhielt. Vielleicht keine allzu große Überraschung. Das Abenteuer von Yuna und Tidus genießt noch heute einen hohen Stellenwert unter Fans. Auch der zweite Platz gehört Final Fantasy.
Der Ableger „Crisis Core“ (289 Stimmen) sichert sich Silber – wohl vor allem dank der emotionalen Endsequenz. Bronze geht an Persona 3 (245) und dahinter landen mit Okami (211) und Mother 3 (208) schon zwei echte Klassiker, die man aber vielleicht trotzdem nicht so auf dem Schirm hatte.
Genki hat die weiteren Platzierungen übersetzt. Die Top 20 findet ihr nachfolgend. Zählt man die Franchise-Nennungen, landet „Final Fantasy“ mit sechs Nennungen in den Top 20 auf Platz 1 der emotionalsten Serien. Dragon Quest ist ebenso wie NieR und Tales of zweimal vertreten. Und jetzt gebt gern eure Meinung in den Kommentaren ab!
Die Top 20:
- Final Fantasy X
- Crisis Core: Final Fantasy VII
- Persona 3
- Okami
- Mother 3
- Tales of the Abyss
- Dragon Quest XI
- Final Fantasy IX
- Suikoden II
- Final Fantasy XV
- Tales of Legendia
- NieR:Automata
- Undertale
- Mother 2
- Xenoblade Chronicles 2
- Final Fantasy XIV
- NieR Replicant
- Omori
- Final Fantasy Type-0
- Dragon Quest V
Es verblüfft mich, wie Xenoblade Chronicles 3 nicht dabei ist. Das hatte doch wohl das traurigste Kapitel ever mit Kapitel 5.
Diese Voting sind kaum repräsentativ. Es wird immer das gevotet was einem pers. schmeckt.
Das hier kein Shadow of the Colossus und nicht Trails of cold Steel 2 vertreten sind sagt schon alles. Was ist mit dem Ende von Baten Kaitos? Ich mein.. Xhelha? Lost Odyssey? Als Kaim auf seine Tochter trifft?
Ich mein… hier wurde sogar UNDERTALE gevotet. Was stimmt mit den Menschen nicht?
Der persönliche Geschmack ist doch kein Ausschlusskriterium dafür, ob eine Umfrage repräsentativ ist? Jede Umfrage wird nach persönlichem Geschmack beantwortet, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Die Teilnehmerzahl und Umfragemechaniken und -methoden sind es.
Es ist nicht da... Hmmm... Die Shadow Hearts Teile. Hätte gedacht, das zumindest Teil 1 dabei wäre. Und das sag ich jetzt nicht als Shadow Hearts Fan.
Das Final Fantasy X auf Platz 1 ist wundert mich. Klar das Ending ist Traurig, aber es gibt RPGs, die X mal trauriger sind, und auch viel besser inszeniert sind.
Bei mir war nur Crisis Core traurig, sonst nix.
Mich wundert es auch.