Diese 20 RPGs haben Fans am häufigsten zum Weinen gebracht

Die japanische Website Denfaminicogamer hat unter ihren Lesenden eine aktuelle Umfrage durchgeführt. Das Thema dabei: sehr speziell. Gefragt wurde, welches RPG die Fans am häufigsten zum Weinen gebracht hat.

Etwa 4.700 Teilnehmende haben dabei Final Fantasy X auf den ersten Platz gewählt. Und zwar mit Abstand. Mit 498 Stimmen erreichte Final Fantasy X deutlich mehr als die 289 Stimmen, welche das zweitplatzierte Spiel erhielt. Vielleicht keine allzu große Überraschung. Das Abenteuer von Yuna und Tidus genießt noch heute einen hohen Stellenwert unter Fans. Auch der zweite Platz gehört Final Fantasy.

Der Ableger „Crisis Core“ (289 Stimmen) sichert sich Silber – wohl vor allem dank der emotionalen Endsequenz. Bronze geht an Persona 3 (245) und dahinter landen mit Okami (211) und Mother 3 (208) schon zwei echte Klassiker, die man aber vielleicht trotzdem nicht so auf dem Schirm hatte.

Genki hat die weiteren Platzierungen übersetzt. Die Top 20 findet ihr nachfolgend. Zählt man die Franchise-Nennungen, landet „Final Fantasy“ mit sechs Nennungen in den Top 20 auf Platz 1 der emotionalsten Serien. Dragon Quest ist ebenso wie NieR und Tales of zweimal vertreten. Und jetzt gebt gern eure Meinung in den Kommentaren ab!

Die Top 20:

Final Fantasy X Crisis Core: Final Fantasy VII Persona 3 Okami Mother 3 Tales of the Abyss Dragon Quest XI Final Fantasy IX Suikoden II Final Fantasy XV Tales of Legendia NieR:Automata Undertale Mother 2 Xenoblade Chronicles 2 Final Fantasy XIV NieR Replicant Omori Final Fantasy Type-0 Dragon Quest V

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix