Trails in the Sky 1st Chapter stellt euch weitere wichtige Regionen und Charaktere vor

Etwa 80 Stunden sollt ihr in Trails in the Sky 1st Chapter versinken können. Das ist doppelt so lange, wie das Originalabenteuer einst Spielzeit bot. Als würden wir das untermauern wollen, liefern wir euch heute eine ganze Reihe visueller Einblicke nach.

Zeiss ist das industrielle Zentrum von Liberl Kingdom und Fokus im ersten Trailer. Die kleine Führung durch die Stadt endet mit einem Blick auf ihre Bewohner wie Professor Albert Russell oder Kilika Rouran, die Rezeptionistin der örtlichen Bracer-Gilde.

Tita und Zin haben eine genauere Betrachtung verdient. Tita Russell trägt ihren Nachnamen nicht zufällig, sie ist die Enkelin von Professor Russell. Sie wird als warmherzig und fröhlich beschrieben und hegt wie ihre Familie eine Liebe zu Maschinen. In Estelle und Joshua sieht sie ihre älteren Geschwister, die sie nie hatte.

Zin ist ein erfahrener Bracer aus Calvard. Er beherrscht Taito, einen der drei großen östlichen Kampfkunststile. Trotz seiner bärenhaften Statur hat er eine warme Persönlichkeit. Er schließt sich Estelle und Joshua an. Seine Schwäche: Frauen.

Wer eine Schwäche für die Trails-Reihe hat, wird sich darüber hinaus auch den aktuellen Promotion-Trailer ansehen, der einen etwas allgemeineren Blick bietet. Und wenn es dann doch nochmal ins Detail gehen soll, findet ihr unten auch einen weiteren Region-Trailer. Dieser stellt die Grancel-Region vor und endet erneut mit der Vorstellung einiger Charaktere, die hier leben: darunter Queen Alicia Von Auslese.

Ob ihr auch auf die doppelte Spielzeit kommt, müsst ihr wohl selbst herausfinden. Lange gedulden müsst Ihr euch nicht mehr: Neben einer Collector’s Edition erscheinen am 19. September Handelsversionen für Switch und PS5, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

via Gematsu (2); Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom