Weniger Zeit und Geld für Games: Japans „Gen Z“ stellt die Branche vor Herausforderungen

Nicht nur in den USA, auch in Japan zeigt sich nach neuen Umfragen ein klarer Trend: Gen Z investiert weniger Zeit und Geld in Games. Laut einer Analyse von Toyo Keizai Online und Umfragen der Marktforschungsgruppen Intage und SHIBUYA109 Entertainment ist der Anteil junger SpielerInnen in den letzten Jahren spürbar gesunken. Am deutlichsten vor allem bei den 20- bis 29-Jährigen.

Weniger Zeit, weniger Ausgaben

Im Schnitt kommen japanische sogenannte „Zoomer“ bzw. Gen Z (zwischen 1995 und 2010 geborene Spielende) laut SHIBUYA109 auf etwa 100 Minuten Gaming pro Tag. Dabei geben sie im Jahr rund umgerechnet 70 US-Dollar für Gaming aus.

Über die Hälfte ordnet sich außerdem selbst als „casual“ ein, mit einem Jahresetat von gerade mal 42 Dollar. Lieblingsplattform? Das Smartphone – und damit meist Free-to-Play statt Vollpreistitel. In diesem Artikel haben wir bereits sehr ähnliche Ergebnisse in der Vergangenheit näher beleuchtet.

„Taipa“ im Fokus

Anders als in den USA, wo wirtschaftliche Faktoren stärker drücken, spielt in Japan vor allem ein Konzept eine Rolle: „Time Performance“ oder kurz Taipa. Junge Leute achten zunehmend darauf, wie viel Nutzen oder Spaß sie aus ihrer investierten Zeit ziehen – und neigen dazu, Inhalte nebenbei zu konsumieren, etwa unterwegs. Da passen kostenlose Mobile-Games einfach besser ins Raster als 60-Stunden-Blockbuster zum Vollpreis.

Mit steigenden Entwicklungskosten und möglichen Preiserhöhungen für große Titel dürfte es für Publisher in Zukunft nicht einfacher werden, Gen Z für klassische Vollpreisspiele zu begeistern. Auf jeden Fall sind die Publisher jetzt in der Pflicht, auf die Entwicklung langfristig zu reagieren. Wie das dann genau aussieht, wird aber die Zukunft zeigen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in letzter Zeit Veränderungen in eurem Verhalten bzw. eurem Konsum festgestellt, oder ist alles größtenteils gleich geblieben? Schreibt uns eure Sicht in das Forum und die Kommentare.

via Automaton Media, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft