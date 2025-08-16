Ratata Arts hat nachgebessert: Patapon-Erbe Ratatan soll im September an den Start gehen

Ratata Arts hat bekannt gegeben, dass das der spirituelle Patapon-Nachfolger Ratatan am 19. September 2025 in den Early-Access startet. Die Macher hatten den Start eigentlich für Juli vorgesehen, doch nach heftiger Kritik an der Demo wurde selbiger verschoben.

Jetzt hat man nachgebessert und hat bei einer exklusiven Ratatan-Playsession in Japan weitere neue Inhalte vorgestellt. So führt World 3 „Jam Jammer Jungle Journey“ in einen dichten Dschungel mit uralten Trommelruinen, tückischen Sümpfen und gefährlicher Tierwelt. Tief im Inneren dieses Dschungels bereitet die Priesterin Tolja So ein dunkles Ritual zur Wiedererweckung eines bösen Gottes vor. Neues Gameplay aus World 3 seht ihr unten!

World 4 „Frozen Flower Fantasia“ wirkt zunächst wie ein Garten, gesegnet von einem ewigen Frühling, ist jedoch vollständig vereist und wird von der frostigen Glaciera und ihren treuen Gefolgsleuten beherrscht. Außerdem wurden neue Ratatans enthüllt, die mit Waffen wie Stäben, Bomben, Sensen und Hämmern für mehr Abwechslung auf dem Schlachtfeld sorgen sollen

Kurz vor dem Early-Access-Start wird es am 14. September einen weiteren Livestream im YouTube-Programm AGRS Channel geben, moderiert von Synchronsprecher Tomokazu Sugita. Dort sollen aktuelle Updates, der Early-Access-Fahrplan sowie Informationen zu kommenden Events vorgestellt werden.

Ratatan stammt von ehemaligen Patapon-Entwicklern und kombiniert Rhythmus, strategische Kommandos sowie abwechslungsreiche Kämpfe und Erkundung. An der Spitze von Ratatan Arts steht Patapon-Schöpfer Hiroyuki Kotani.

World 3 Gameplay:

Bildmaterial: RATATAN, Game Source Entertainment, Ratata Arts, TVT