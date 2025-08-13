Wie Miyamoto den kleinen Chibi-Robo rettete, der bald auf Switch 2 sein Revival erlebt

Einen Monat nachdem Super Mario Strikers seinen Einstand in der GameCube-App für Nintendo Switch Online gab, haben „Switch 2“-Besitzer bald einen weiteren Titel für ihre Sammlung. Chibi-Robo! Plug Into Adventure! erscheint am Donnerstag, dem 21. August.

Das Spiel ist exklusiv für Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspass verfügbar. Chibi-Robo wird der fünfte GameCube-Titel in der GameCube-Spielesammlung. Nintendo hat einen kurzen Trailer veröffentlicht, um Fans einen Eindruck vom Gameplay zu vermitteln.

Chibi-Robo erschien ursprünglich im Juni 2005 in Japan und kam im Februar 2006 in den Westen. Das Plattformspiel lässt Spielende die Kontrolle über den titelgebenden, batteriebetriebenen Spielzeugroboter übernehmen. Das Hauptziel des Spiels ist es, sogenannte „Happy Points“ zu sammeln, die durch verschiedene Hausarbeiten wie Putzen im Sanderson-Haushalt verdient werden.

Chibi-Robo bekam Nachfolger auf dem Nintendo DS und wurde 2009 für die Wii neu aufgelegt. Die „Chibi Robo“-Reihe pausiert mittlerweile. Doch einige ursprüngliche Entwickler um Kenichi Nishi haben einen unabhängigen Nachfolger namens koROBO als Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen.

Miyamoto ist Fan des Spiels

Funfact: Ohne Nintendo hätte es das Spiel nie gegeben. Ursprünglich wurde Chibi-Robo bereits 2003 von Bandai angekündigt und sollte als Point-and-Click-Adventure entwickelt werden. Im Jahr 2004 wurde das Projekt jedoch mysteriöserweise auf Eis gelegt.

Die Rettung kam durch Shigeru Miyamoto, der Interesse an dem Charakter und dem Konzept entwickelte. Miyamoto war besonders vom Charakterdesign angetan und sorgte dafür, dass Nintendo das Projekt übernahm. Kensuke Tanabe, bekannt als Produzent der „Metroid Prime“-Serie, wurde als Produzent eingesetzt, während Miyamoto selbst regelmäßig im Spieldesign involviert war.

So gab er entscheidende Designtipps, darunter der wichtigste Ratschlag: Chibi-Robo sollte seinen eigenen Stecker in Steckdosen ein- und ausstecken können. Dies wurde zum zentralen Gameplay-Mechanismus des Energiemanagements.

Der neue Trailer:

via GameRant, My Nintendo News, Bildmaterial: Chibi-Robo!, Nintendo