Das „düstere Final Fantasy“ Lost Soul Aside jetzt für 29,99 Euro dank doppeltem Rabatt sichern

In wenigen Tagen erscheint Lost Soul Aside, das eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Nicht die einzige Parallele zu Final Fantasy XV und dessen „Vorgänger“ Final Fantasy Versus XIII, das von Anfang an als Inspiration für Lost Soul Aside galt.

Jetzt könnt ihr Lost Soul Aside bei Media Markt* oder bei Saturn* für 29,99 Euro (!) statt 69,99 Euro (!) vorbestellen. Das ist natürlich ein Pre-Launch-Rabatt, der sich sehen lassen kann. Das Spiel ist auf 49,99 Euro gesenkt und myMediaMarkt- respektive mySaturn-Kunden bekommen weitere 20 Euro an der Kasse abgezogen.

Das Bonusprogramm ist kostenlos und bringt die typischen Vorzüge wie Coupons und das Sammeln von Punkten beim Einkaufen. Oder eben 20 Euro Extra-Rabatt für Lost Soul Aside. Oder Death Stranding 2: On the Beach für 39,99 Euro* – ein weiteres Angebot von heute! Danke an Nerdy Deals 24/7 für den Hinweis.

Lost Soul Aside wurde 2016 erstmals angekündigt, also im Launchjahr von Final Fantasy XV. Indie-Entwickler Yang Bing machte aus seiner Begeisterung für Final Fantasy XV damals keinen Hehl. Und wie viele andere Final-Fantasy-Fans schien er insbesondere dem düsteren, vergessenen „Versus“-Teil des Spiels nachzutrauern. Das zeigt sich heute noch vor allem visuell.

Es folgten viele Jahre der Entwicklung, schließlich auch unter dem „China Hero Project“-Banner von Sony Interactive Entertainment. Weitere Informationen und Videos findet ihr in unserem großen Artikel-Archiv zu Lost Soul Aside. Sichert euch Lost Soul Aside bei Media Markt* oder bei Saturn* jetzt für 29,99 Euro.

Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony, Ultizero Games