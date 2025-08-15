Das „düstere Final Fantasy“ Lost Soul Aside jetzt für 29,99 Euro dank doppeltem Rabatt sichern

In wenigen Tagen erscheint Lost Soul Aside, das eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Nicht die einzige Parallele zu Final Fantasy XV und dessen „Vorgänger“ Final Fantasy Versus XIII, das von Anfang an als Inspiration für Lost Soul Aside galt.
Jetzt könnt ihr Lost Soul Aside bei Media Markt* oder bei Saturn* für 29,99 Euro (!) statt 69,99 Euro (!) vorbestellen. Das ist natürlich ein Pre-Launch-Rabatt, der sich sehen lassen kann. Das Spiel ist auf 49,99 Euro gesenkt und myMediaMarkt- respektive mySaturn-Kunden bekommen weitere 20 Euro an der Kasse abgezogen.
Das Bonusprogramm ist kostenlos und bringt die typischen Vorzüge wie Coupons und das Sammeln von Punkten beim Einkaufen. Oder eben 20 Euro Extra-Rabatt für Lost Soul Aside. Oder Death Stranding 2: On the Beach für 39,99 Euro* – ein weiteres Angebot von heute! Danke an Nerdy Deals 24/7 für den Hinweis.
Lost Soul Aside wurde 2016 erstmals angekündigt, also im Launchjahr von Final Fantasy XV. Indie-Entwickler Yang Bing machte aus seiner Begeisterung für Final Fantasy XV damals keinen Hehl. Und wie viele andere Final-Fantasy-Fans schien er insbesondere dem düsteren, vergessenen „Versus“-Teil des Spiels nachzutrauern. Das zeigt sich heute noch vor allem visuell.
Es folgten viele Jahre der Entwicklung, schließlich auch unter dem „China Hero Project“-Banner von Sony Interactive Entertainment. Weitere Informationen und Videos findet ihr in unserem großen Artikel-Archiv zu Lost Soul Aside. Sichert euch Lost Soul Aside bei Media Markt* oder bei Saturn* jetzt für 29,99 Euro.
Bildmaterial: Lost Soul Aside, Sony, Ultizero Games
10 Kommentare
Hab es mir nach dem Blick ins Forum auch bestellt. Wahrscheinlich wird's nur n weiteres Minds Eye oder so.. aber wenn es sich so weiter rumspricht, wird's n Millionensteller nur durch seinen Ruf. 😁
eigentlich wollte ich mir die digitale edition irgendwann holen wegen dem dlc inhalt zumal mir das game ein voll preis nicht wert ist und ich auch das finale version sehr unzufrieden bin aber für den preis denk ich kann man es sich an schauen vllt überzeugt es mich ja doch
MediaSaturn nutzt aktuell aus, da Amazon bei seinen Preisen mittlerweile recht stur bleibt. Beziehungsweise viele Titel dort gar nicht mehr verfügbar sind. Aktuell gibt es auch Death Stranding 2, so kurz nach Release, für 40 Euro zu kaufen.
Als ich die News angeklickt habe, dachte ich tatsächlich, es handle sich hier um CD-Keys, aber das ist doch mal ne Ansage. Vorsichtshalber mal vorbestellt. Marktabholung und Bezahlung im Markt. Für mich also genug Spielraum, es am Ende nicht zu kaufen wenn das nichts taugen sollte. Wovon ich immer noch ausgehe.
Weiß also nicht, ob das jetzt schon ein schlechtes Omen für das Spiel ist. Vielleicht befürchtet man auch, dass man auf dem Titel sitzen bleibt. 70/80 Euro Titel sind ein Brett derzeit. Ich glaube auch nicht, dass man Death Stranding 2 aus purer Nächstenliebe für die Hälfte so kurz nach Release verkauft sondern man auf Retail-Copies sitzen bleibt.
Bei Lost Soul Aside steht eben noch nicht einmal Kojima Productions auf dem Boxart. Sondern unbekannter junger Entwickler aus China, die noch nichts hervorgebracht haben und für ihr Spiel, welches jahrelang in der Development Hell war, 70 Euro verlangen. Auch wenn Sony hier denke ich als Publisher oder Initiator dieser Offensive an chinesischen AAA-Produktionen fungiert, es ist gewagt das Spiel direkt für 70 Euro anzubieten.
Jetzt mal zur Ehrenrettung für Lost Soul Aside: Man hat doch meines Wissens noch rein gar nichts zur Story großartig gehört. Überhaupt hat man bisher noch nicht viel zum Spiel gesehen, dafür, dass es angeblich ende des Monats erscheint.
Da hast du recht. Ist aber halt so ein Gefühl. Vor allem da dies art von Spiel eh meist nicht so Story fokussiert sind, was ja in Ordnung ist. Das größte Problem bleibt halt das vor allem in Hinblick zu den September releases mir die Lust darauf fehlt und da ist dann selbst 30€ ein hoher Preis wenn man es nicht spielt.
Das ist wirklich sehr verlockend.
Ist praktisch ein vorgezogene Sales.
Die Vorgehensweise von @Yurikotoki hätte ich auch so gemacht.
"Leider" habe ich kein PS5, bin also der Gelackmeierte.