Ende der E3 hat Vor- und Nachteile für die Gamescom, erklärt der Branchenverband

Die Gamescom-Woche ist angebrochen und verspricht neben frischen Ankündigungen im Rahmen der Opening Night Live auch abertausende BesucherInnen der Koelnmesse in den kommenden Tagen. Das nahm The Game Business zum Anlass, um mit Felix Falk zu sprechen, seines Zeichens Geschäftsführer von Game, dem deutschen Branchenverband, der die Gamescom veranstaltet.

In besagtem Gespräch ging es auch um die Beziehung zwischen der Gamescom und der E3 im Laufe der Jahre. Als im Wettbewerb empfand Falk die beiden großen Spielemessen dabei nie. „Wir hatten über die Jahre eine großartige Partnerschaft mit der E3, und es war nie ein Wettbewerb“, so Falk. „Es ging eher darum, sein Spiel auf der E3 anzukündigen und es auf der Gamescom zu spielen.“

Die letzte physische Messe der E3 fand bekanntlich 2019 statt, 2021 folgte eine digitale Messe. Danach blieb das Schicksal der Veranstaltung ungewiss, bis der Veranstalter, die ESA, im Dezember 2023 bekannt gab, dass die E3 offiziell tot sei und nicht mehr stattfinden werde.

Zweischneidige Konsequenzen

Die daraus resultierenden Konsequenzen ordnet Falk zweischneidig ein. „In gewisser Weise war es gut, denn die Leute erwarten nun von uns, dass wir die wichtigste, globale Spielewoche mit der höchsten Sichtbarkeit für alle sind“, so Falk. „Es ist also unsere Verantwortung, der Branche eine Bühne zu bieten, um diesem Anspruch gerecht zu werden.“

Der Nachteil: „Dieser Bedarf ist auch ein Nachteil, da die Gamescom nicht so stark im Kalender verankert ist. Daher mussten wir uns manchmal stärker mit den Teams in der Zentrale absprechen, da die Veranstaltung in den globalen Kalender der Unternehmen passen muss.“

Die Gamescom gab kürzlich bekannt, dass die diesjährige Messe, die bisher größte sein wird. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte werden mehr als 1.500 Ausstellende vertreten sein und die Messe wird sich über eine Gesamtfläche von 233.000 Quadratmetern erstrecken – mehr als je zuvor.

via VGC, Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay