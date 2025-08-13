Wie Marvelous mit Story of Seasons weitere fast ausgestorbene Tierarten retten möchte

Im Jahr 2020 war der Hundeschnauzenschwebfliege die am stärksten gefährdete Art Großbritanniens. Als die Entwickler von Story of Seasons vor fünf Jahren das erste Mal davon hörten, schlossen sie sich mit der Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) zusammen, um neue Anlagen zu bauen und die Art so vor dem Aussterben zu bewahren.

Das Projekt war ein riesiger Erfolg – und die Art vermehrt sich nun wieder in freier Wildbahn! Doch die Arbeit ist noch nicht getan. Deshalb kündigt Marvelous Games ein ganz besonderes Hundeschnauzenschwebfliege-Outfit-Set für Story of Seasons: Grand Bazaar an, um weitere Erfolge zu feiern.

Dabei gehen 100 Prozent der Erlöse des Outfits an die RZSS, um nicht nur den Hundeschnauzenschwebfliege, sondern auch andere seltene wirbellose Arten vor dem Aussterben zu bewahren. Wie sie planen, das umzusetzen, erklärt die RZSS in ihrem 28-seitigen Strategiepapier.

Das DLC ist ab dem 27. August 2025 verfügbar – pünktlich zum Spielstart auf Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Steam. „Grand Bazaar“ wird deutsche Texte bieten und es wird eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch geben, darunter eine Standardversion und eine Limited Edition. Auch Nintendo Switch 2 wird physisch bedient – nicht auf Game Key Card. Wie macht Marvelous das nur? Alle Editionen sind bei Amazon* vorbestellbar.

Das neue Video:

Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous