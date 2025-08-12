Singleplayer-Game aus Südkorea sieht bombastisch aus und etwas „Squid Game“ ist auch dabei

Ein neuer optischer Leckerbissen aus Südkorea bringt uns die Tradition und Geschichte des Landes näher: Publisher Nexon Games und Entwickler LoreVault kündigen Woochi the Wayfarer an. Das Spiel ist ein Einzelspieler-Fantasy-Action-Adventure, das in der Joseon-Ära des ehemaligen Kaiserreichs Koreas spielt.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Dosa, dem „Magier des Weges“ – Jeon Woochi. Ziel des Entwicklerteams ist es, ein Spiel zu entwickeln, das kulturelle Grenzen überwindet und mit einer fesselnden Story überzeugt, gepaart mit Nexons Erfahrung und technischer Kompetenz. Damit dies gelingt, besucht das Team kulturell wichtige Orte in Korea.

Woochi the Wayfarer nutzt die Unreal Engine 5, um die Fantasiewelt der Joseon-Zeit mit eindrucksvoller Grafik und einer originellen Geschichte zum Leben zu erwecken. Die Story ist dabei inspiriert von „Die Geschichte von Jeon Woochi“, einem klassischen koreanischen Roman über die Abenteuer von Jeon Woochi, der seine Kräfte einsetzt, um gegen Ungerechtigkeiten zu kämpfen und korrupte Mächte zu täuschen.

Mit Musik des „Squid Game“-Komponisten

Die Einzelspieler-Erzählung bietet immersives und fesselndes Action-Gameplay mit magischen Schauplätzen. Dazu kommen traditionelle koreanischen Mythen wie den neunschwänzigen Fuchsgeist Gumiho (구미호) – diese Kreatur ist zentral für die Jeon-Woochi-Legende, da er seine Kräfte durch die Interaktion mit einem solchen Fuchsgeist erhalten hat. Auch die Musik könnte großartig werden, denn der Soundtrack wird von Jung Jae-il komponiert. Er arbeitete bereits an den Soundtracks des Films Parasite und der Netflix-Serie Squid Game.

Sollte euch der Stil bereits bekannt vorkommen: Das Spiel basiert auf der „Project V“-Tech-Demo, die Nexon erstellte, um Erfahrung mit der Unreal Engine 5 zu sammeln. Den Ankündigungstrailer zu Woochi the Wayfarer verlinken wir euch unten. Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen. Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt.

Der erste Trailer:

Die damalige Tech-Demo:

via Gematsu, Bildmaterial: Woochi the Wayfarer, Nexon, LoreVault