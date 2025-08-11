Die Genre-Experten lassen es krachen: MARVEL Tōkon geht bald in die Beta und so seid ihr dabei

MARVEL Tōkon: Fighting Souls geht in die geschlossene Beta. Das Spiel mit Marvel-Lizenz ist ein 4-vs-4-Tag-Team-Kampfspiel, das von den Fighting-Experten bei Arc System Works in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Marvel Games entwickelt wird.

Die Besonderheit des Kampfsystems liegt darin, dass Fans nicht mit allen vier Charakteren gleichzeitig beginnen, sondern das Match als 2-vs-2-Match startet und sich durch bestimmte Aktionen wie „Wall Breaks“ oder erfolgreiche Angriffe erst zu einem vollständigen 4-vs-4-Kampf entwickelt.

Die Steuerung soll sich dabei laut ersten Berichten stark an Granblue Fantasy Versus orientieren. An der geschlossenen Beta teilnehmen könnt ihr nach einer Anmeldung bei PlayStation vom 5. bis 7. September, wie Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Arc System Works bekannt gegeben haben.

Grafisch ist das Spiel eine interessante Mischung: Arc System Works ist für seine japanischen Kampfspiele bekannt, unter anderem Hunter x Hunter: Nen Impact, Guilty Gear und BlazBlue, Dragon Ball FighterZ sowie das bereits erwähnte Granblue Fantasy Versus. Der an die Anime-Spiele angelehnte Stil gemischt mit der Marvel-DNA ergibt einen ansehnlichen 2,5D-Fighter.

Der geschlossene Betatest wird die sechs spielbaren Charaktere Captain America, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Storm und Doctor Doom in Marvel’s New York City Stage umfassen. Dazu gibt es Online-Matches, einen Spectator-Modus und Tutorial-Funktionen. MARVEL Tokon: Fighting Souls erscheint 2026 für PlayStation 5 und PCs über Steam und den Epic Games Store.

