Digiritter aufgepasst: „Time Stranger“ stellt euch die reitbaren Digimon im neuen Trailer vor

Beinahe acht Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. Mit Digimon Story: Time Stranger steht uns nach all der Wartezeit endlich der nächste Digihit bevor. Mit über 450 verschiedenen Digimon wird es das bis dato umfangreichste Spiel der Reihe.
Doch nicht nur mehr und neue Digimon stehen auf der Tagesordnung. Bisher war immer die Welt der Menschen Schauplatz der Geschichte. Mit Digimon Story: Time Stranger jedoch verschlägt es uns zum allerersten Mal auch in die Digiwelt. Und das nicht nur zu Fuß.
Im neuen DigiRide-Trailer stellen uns Bandai Namco und Media.Vision einige der reitbaren Digimon vor. Dabei reiten wir nicht nur auf dem Rücken von Garurumon oder Ikkakumon. Sondern sind auch Beifahrer auf dem Motorrad von Beelzemon oder schwimmen zusammen mit Whamon durch das Unterwasser-Biom. Mit welchem Digimon werdet ihr die hiesige Digiwelt erkunden?
Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Wer sich noch unschlüssig ist, sollte einen Blick auf unseren Anspielbericht von der Animagic werfen.
Der neue Trailer:
via RPGsite, Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision
5 Kommentare
Es ist faszinierend wie lange sie das reitbare Raidramon verheimlicht haben. Seit dem ersten Trailer suchen Fans im Forum nach einem Hinweis, dass man es reiten kann und selbst in der Demo hatte bei Raidramon das Zeichen gefehlt, dass es beritten werden kann.
Mit dem Trailer sollten sehr viele Digimon Fans glücklich gemacht worden sein.
Ich hoffe, dass die Armor Eier nicht zu spät im Spiel verfügbar sind, das hatte mich bei Cyber sleuth eigentlich schon genervt. Ich hatte schon die ersten Mega Digimon und dann war erst die quest für die Eier verfügbar.
jep stimmt nervt. Ich meine die goldenen kann ich verstehen aber die normalen sollten schon früher verfügbar sein. Muss ja nicht mal in der Hauptstory sein. Das selbe ist aber auch mit den Hybriden der Fall, man bekam Agunimon und Lobomon viel zu spät in Hackers Memory.
Ich habe mal irgendwo gehört, dass wohl von offizieller Seite Raidramon anfangs nicht als reitbar geplant war, dies dann aber nach der Demo-Veranstaltung korrigiert werden soll, da es keinen Sinn ergibt.
Das hat dann wohl nur irgendwer in die Welt gesetzt, also das Gerücht. Es würde 0 Sinn machen eben und ich denke, es sollte einfach jetzt nur eine offizielle Überraschung sein.
Ich bin so viel auf Digimon seiten unterwegs und schreibe mit vielen Digimon Fans (ausländische) und davon habe ich noch nichts gelesen.
Die größte Frage ist allerdings: werden Sistermon reitbar sein?