Digiritter aufgepasst: „Time Stranger“ stellt euch die reitbaren Digimon im neuen Trailer vor

Beinahe acht Jahre sind seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. Mit Digimon Story: Time Stranger steht uns nach all der Wartezeit endlich der nächste Digihit bevor. Mit über 450 verschiedenen Digimon wird es das bis dato umfangreichste Spiel der Reihe.

Doch nicht nur mehr und neue Digimon stehen auf der Tagesordnung. Bisher war immer die Welt der Menschen Schauplatz der Geschichte. Mit Digimon Story: Time Stranger jedoch verschlägt es uns zum allerersten Mal auch in die Digiwelt. Und das nicht nur zu Fuß.

Im neuen DigiRide-Trailer stellen uns Bandai Namco und Media.Vision einige der reitbaren Digimon vor. Dabei reiten wir nicht nur auf dem Rücken von Garurumon oder Ikkakumon. Sondern sind auch Beifahrer auf dem Motorrad von Beelzemon oder schwimmen zusammen mit Whamon durch das Unterwasser-Biom. Mit welchem Digimon werdet ihr die hiesige Digiwelt erkunden?

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober dieses Jahres für PS5, Xbox Series und PCs. Aufgrund des Feiertags dürfen Digimon-Fans, die physisch kaufen, schon einen Tag eher ran. Eine „Switch 2“-Version ist offiziell nicht bestätigt, könnte aber noch folgen. Wer sich noch unschlüssig ist, sollte einen Blick auf unseren Anspielbericht von der Animagic werfen.

Der neue Trailer:

