Pac-Man World 2 Re-PAC: Pac-Mans zweiter 3D-Plattformer im Vergleich mit dem Original

Bandai Namco entwickelt aktuell ein Remake des Action-Plattformers Pac-Man World 2, das unter dem kreativen Namen Pac-Man World 2 Re-PAC erscheinen wird. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der insbesondere die grafischen Verbesserungen hervorhebt, die nach fast 20 Jahren und drei Konsolengenerationen doch sehr deutlich ausfallen.

Die Geschichte beginnt mit den vier Geistern Blinky, Inky, Pinky und Clyde, die heimlich in PAC-Village einbrechen und die Goldene Frucht stehlen. Unwissentlich befreien sie dadurch den allmächtigen Geisterkönig Spooky. PAC-MAN muss durch sechs verschiedene Welten von PAC-LAND reisen, um die Goldene Frucht zurückzuholen und Spooky aufzuhalten.

Das Remake bietet dabei auch einige spielerische Neuerungen: Re-Pac fügt einen Zwei-Spieler-Koop-Modus hinzu, bei dem der zweite Spieler eine schwebende Pac-Drone steuert, die Gegner angreift und Sammelobjekte einsammeln kann. Das Remake bietet außerdem erweiterte Levels und eine vollständige Sprachausgabe, einschließlich Martin Sherman, der seine Rolle als Pac-Man aus Pac-Man World 3 erneut übernimmt.

Jedes Level enthält drei zusätzliche Missionen; das Abschließen aller drei schaltet entweder ein neues Kostüm für Pac-Man oder eine Figur frei, die auf Sockeln im Pac-Village ausgestellt werden kann. Pac-Man World 2 Re-PAC erscheint am 25. September in Japan und am 26. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC via Steam. Für Nintendo Switch ist bei Amazon* bereits eine physische Version vorbestellbar.

Der Vergleichstrailer:

