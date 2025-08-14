Thai-Horror meets Little Nightmares: The Wandering Spirit will euch das Fürchten lehren

Das thailändische Studio WereBuff hat Kumarn: The Wandering Spirit vorgestellt – ein düsteres Horror-Adventure, inspiriert von Little Nightmares und tief verwurzelt in der thailändischen Geisterfolklore.

Kumarn: The Wandering Spirit spielt im Thailand der 1970er Jahre. Du übernimmst die Rolle von Kumarn, einem verlorenen Geistkind. Kumarn wurde einst am Dorfschrein verehrt, doch leider suchten es ruheloser Geister heim und rissen es aus einem Zuhause in einen verfluchten Ort.

Nachdem die dunkle Kräfte Kumarn entführt und von seinem treuen Zebra-Begleiter Zeb getrennt haben, muss er eine surreale Reise antreten, um einen neuen Zufluchtsort zu finden. Dabei erkundet er verstörende Nachbildungen thailändischer Wahrzeichen und muss furchterregenden Geistern aus uralten Mythen entkommen.

Der Titel verspricht sechs atmosphärische Kapitel voller Schleich- und Puzzle-Passagen, Umwelträtsel und Begegnungen mit ikonischen thailändischen Geistern wie Mae Nak, Phi Ta Khon und Krasue. Die Zusammenarbeit des WereBuff Studios und den Kantana Motion Pictures ermöglicht es dem Entwickler, auf die umfangreiche Erfahrung und Ressourcen des etablierten Medienunternehmens zurückzugreifen, das in der Vergangenheit bereits Animationsfilme produziert hat.

Kumarn: The Wandering Spirit erscheint zunächst für PCs via Steam, Konsolenfassungen sollen später. Anspielbar ist das Spiel auf der Gamescom 2025 am Thailand-Pavillon in Köln. Weiteres Material zum können wir zur Gamescom Asia im Oktober erwarten: Thailand ist diesmal Partnerland der Gamescom. Die Gamescom Asia findet deshalb dieses Jahr in Bangkok statt wie üblich in Singapur statt.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bloody Disgusting, Bildmaterial: Kumarn: The Wandering Spirit, WereBuff Studio