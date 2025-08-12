Der zweite Trailer zu VARLET – und wo es das neue School-Life-RPG physisch gibt

Publisher FuRyu und Entwickler Aquria haben einen zweiten Trailer zu VARLET veröffentlicht. Das School-Life-RPG steht inzwischen kurz vor seiner Veröffentlichung am 28. August für PlayStation 5, Nintendo Switch und PCs.
Während FuRyu in der Vergangenheit oft mit westlichen Publishern wie NIS America zusammengearbeitet hat, vertreibt man VARLET selbst, was bedeutet, dass dem Westen eine physische Veröffentlichung (Stand jetzt) vorenthalten bleibt.
Clouded Leopard Entertainment übernimmt allerdings den Vertrieb einer physischen Variante in Asien, darunter auch eine Limited Edition, die auch englische Texte bieten wird. Bei Play-Asia* ist diese Multi-Language-Version für PS5 und Switch bereits gelistet.
VARLET will auf FuRyus Erfahrung mit narrativen Spielen aufbauen und SpielerInnen vor die Herausforderung stellen, die Dualität ihrer eigenen Natur zu erkunden. Für die Szenarien zeichnen sich Gakuto Mikumo und Ryutaro Ito verantwortlich, während Kazunari Suzuki die Redaktion übernahm. Produziert wird VARLET von FuRyu unter der Leitung von Hideaki Ito, mit Takashi Muto als Co-Director.
An der Kousei Academy wurde das neue virtuelle Netzwerk „Johari“ eingeführt. Dieses System wird für Informationsbeschaffung, Einkäufe sowie zur sozialen Interaktion genutzt. Mit der zunehmenden Abhängigkeit vom System wächst auch der Wunsch nach Bestätigung durch andere – bis schließlich ein düsteres Gerücht die Runde macht.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: VARLET, FuRyu, Team Noir, Aquria
3 Kommentare
FuRyu versucht sich mal wieder ein einem School life RPG.. und ich werde früher oder später wieder zugreifen ^^"
Schade, dass sie nicht mehr mit NISA zusammen arbeiten. Fand es immer ganz cool auch die "kleinen Sachen" hier noch physisch zu bekommen.
Interessieren tut mich der Titel schon... hab bisher noch nie nen FuRyu Titel geholt, obwohl da schon einige mir ins Auge gefallen waren. Vllt. vage ich hier mal den Schritt. Aber schade, dass man nur per Import an ne Retail-Version kommt.
Ich glaube das werde ich auslassen. Schulsims gibt es ja genug, und besser als persona schaut es nicht aus.
Viele jrpgs leiden ein wenig an typischen sich wiederholenden Mustern. Die Grafik, das Gameplay, die Dialoge, das hat es alles schon gefühlt hundertmal gegeben. Da war claire obscure erfrischend anders.