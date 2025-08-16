Sequel eines beliebten, „Fire Emblem“-inspirierten Taktik-RPGs erscheint in Kürze für Switch

Die Geschichte von Dark Deity begann einst mit 2.394 Unterstützenden bei Kickstarter. Das Taktik-RPG erzählt die Geschichte von Studenten an der Militärakademie, die nach dem Ausbruch eines Kriegs plötzlich eingezogen wurden. Das Spiel ist inspiriert von Fire Emblem, was Kritiker zugleich als Fluch und Segen sehen.

In jedem Fall gab es auch eine Fortsetzung mit Dark Deity 2, das schon seit einiger Zeit bei Steam erhältlich ist und dort auf über 1.000 „sehr positive“ Rezensionen zurückblickt. Am 4. September erhält Dark Deity 2 nun wie schon der Erstling nachträglich eine Switch-Portierung.

Dark Deity 2 bietet aufbauend auf dem Original ein überarbeitetes Fähigkeitssystem, weiterhin das flexible Klassendesign und umfangreiche Möglichkeiten zur Kampagnenanpassung. Die Kämpfe wurden verfeinert, es gibt unter den Charakteren zahlreiche neue und alte spielbare Helden.

Für die neu gegründete Eternal Delegation unter Gwyn und Riordian, Nachkommen des Protagonisten aus dem ersten Teil, gilt es, wachsende Spannungen zu überstehen, brüchige Allianzen zu formen und sich einer mächtigen Invasion zu stellen.

Bildmaterial: Dark Deity 2, Sword & Axe LLC