Blut, Neon und Katana-Action aus Japan: Tokyo Underground Killer erscheint im September

Das in Osaka ansässige Phoenix Game Productions hat Tokyo Underground Killer einen konkreten Termin verpasst. Der „Fiebertraum in Neonfarben“ erscheint am 5. September für 9,49 Euro zunächst für PC-Steam. Die Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series soll folgen. Dazu gibt es ein neues Gameplay-Video.

Der Trailer gibt Einblicke in die rasanten Kämpfe und zeigt Ausschnitte aus dem Leben des Protagonisten Kobayashi in der kriminellen Unterwelt Tokios. Spielende schlüpfen in die Rolle des „Shinjuku Vampirs“, ein berüchtigter Attentäter, der für Japans Syndikat Gokuraku arbeitet.

Die neongetränkten Kulissen orientieren sich an realen Schauplätzen wie Shinjuku, Akihabara oder Shibuya. Besiegte Gegner lassen sich anschließend aussaugen, um Gesundheit und Fähigkeiten wiederherzustellen. Das ist der Vampirteil des „Shinjuku Vampirs“.

Zwischen den Aufträgen kehrt Kobayashi in seine Wohnung in Shinjuku zurück. Dort kann man sich entspannen, Möbel kaufen oder Minispiele im Stadtzentrum ausprobieren. Mit einem Upgrade-System lässt sich Kobayashi weiterentwickeln und mit neuen Fähigkeiten ausrüsten.

Der neue Trailer:

