Jeder auf seine Weise liebenswert: Eure möglichen Partner in Story of Seasons: Grand Bazaar

Story of Seasons: Grand Bazaar bietet eine vielfältige Auswahl an potenziellen Ehepartnern, die jeweils ihre eigenen Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten mitbringen. Einige weitere hat Marvelous inzwischen mit Videos vorgestellt und wir wollen euch mehr verraten. Die Besonderheit ist diesmal die vollständige Sprachausgabe in Story-Events mit japanischer und englischer Vertonung.

Lloyd ist ein charismatischer Reisehändler, der sich vorübergehend in Zephyr Town niedergelassen hat. Mit seiner ruhigen, schmeichlerischen Persönlichkeit löst er aufkommende Hindernisse durch Verhandlungen und Gespräche. Lloyd besitzt einen Stand im Basar, in dem er Mineralien und Edelsteine verkauft. Obwohl er sich nicht schnell für Menschen erwärmt, verbirgt sich unter seiner harten Schale ein ehrlicher und freundlicher Mensch.

June, ursprünglich als Antoinette im „Harvest Moon“-Original bekannt, ist eine talentierte Kunsthandwerkerin und das neue Mädchen in der Stadt. Sie ist kreativ und entschlossen und strebt danach, eine berühmte Modedesignerin zu werden. Das Ziel ist, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Obwohl sie eine kalte Außenseite haben mag, besitzt sie eine sanfte Seite, die die richtige Person entdecken kann. Sie gibt offen zu: „Mit Menschen zu reden ist einfach … schwer, okay?“.

Samir, der im ursprünglichen Spiel Amir hieß, ist ein mysteriöser Gelehrter aus dem Ausland mit einer versteckten Identität. Er ist nach Zephyr Town gereist, um den Basar zu sehen, und wird als Mann der wenigen Worte beschrieben, wobei nur der Bürgermeister seine wahre Identität kennt. Samir ist geheimnisvoll, aber bescheiden – ein intellektueller Typ Mensch.

Maple, die ursprünglich Daisy hieß, arbeitet als lebhaftes Zimmermädchen im Hotel von Zephyr Town. Sie ist etwas übereifrig, aber schüttelt Fehler mit einem Lächeln ab und liebt die Hotelbesitzer wie Großeltern. Das optimistische Zimmermädchen mag etwas tollpatschig sein, aber was ihr an Anmut fehlt, macht sie durch Charme wett.

Arata ist ein völlig neuer Charakter, der im ursprünglichen DS-Spiel nicht existierte. Er ist ein Kampfkünstler auf einer Reise zur Selbstverbesserung, der seine Stärke und Fähigkeiten in den Bergen testet und immer ein freundliches Grinsen und eine helfende Hand bietet. Trotz seiner Kampfkünste und großen Muskeln ist Aratas Herz mindestens so groß wie sein Bizeps. Er fungiert als eine Art großer Bruder-Figur und ist großzügig und fürsorglich. Bemerkenswert ist, dass Arata der einzige heiratsfähige Charakter im Spiel mit Bart ist.

Freya behielt ihren ursprünglichen Namen aus dem „Harvest Moon“-Spiel bei und wird als zielorientierte Perfektionistin beschrieben. Sie ist eine Karrierefrau durch und durch, die sich ihrer Arbeit in der Stadt widmet. Sie arbeitet tagsüber außerhalb der Stadt und stoppt typischerweise im Café, um zu plaudern und bei etwas Tee zu entspannen.

Freya genießt Herausforderungen, ist emotional über das, was sie will, und scheint sich mit der Einsamkeit abgefunden zu haben. Freya kann sich in ihrer Arbeit verlieren und dabei die Menschen aus ihrer Welt ausschließen. Ihre Karriere steht für sie an erster Stelle. Sie reflektiert: „Das Leben hat sich in letzter Zeit so gehetzt angefühlt. Es ist dieses ständige nagende Gefühl, dass ich etwas mehr tun sollte, um mein Leben perfekt zu machen“.

Die Namensänderungen mehrerer Charaktere sind zwar verwirrend, aber notwendig. Sie wurden nötig, da einige Namensrechte noch bei der „Harvest Moon“-Serie verbleiben. Arata als völlig neuer Charakter ist dagegen eine frische Ergänzung für das Remake.

„Grand Bazaar“ erscheint am 27. August für PCs, Switch und Switch 2 und wird deutsche Texte bieten. Es wird eine physische Veröffentlichung für Nintendo Switch geben, darunter eine Standardversion und eine Limited Edition. Auch Nintendo Switch 2 wird physisch bedient – nicht auf Game Key Card. Wie macht Marvelous das nur? Alle Editionen sind bei Amazon* vorbestellbar.

via Marvelous, Game8, Bildmaterial: Story of Seasons: Grand Bazaar, Marvelous