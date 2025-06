Das war … Kalenderwoche 26/2025

Sommerpause? Fehlanzeige! In den vergangenen Tagen ging es um Geschichten rund um Square Enix, ein gescheitertes Kickstarter-Projekt, Sonic gegen Mario, eine gefeierte Neuveröffentlichung und auch Livestreams sorgten für viele Schlagzeilen. Nach weiteren Videos der Woche findet ihr zum Schluss auch noch ein neues Review sowie ein interessantes Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Auf den großen Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 (PS5, Xbox Series, PC) ist man auch bei Square Enix aufmerksam geworden. Es zeigt sich, dass JRPGs auch mit rundenbasiertem Kampfsystem nach wie vor gut ankommen, quasi die ursprüngliche DNA von Square Enix. Einen Blick zurück warf Komponist Nobuo Uematsu, wie es damals war, als Hironobu Sakaguchi die Firma verließ.

Eine sehr unerfreuliche Meldung gab es zur JRPG-Hommage Alzara: Radiant Echoes, welche bei Kickstarter viel Geld eingesammelt hatte. Die Entwicklung ist auf Eis gelegt, das Geld gibt es nicht zurück.

Einen weiteren Seitenhieb gegen die berühmte Konkurrenz haben sich die Entwickler von Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) erlaubt. Dabei ging es um den Glücksfaktor, welcher nicht immer fair ist.

Mit der Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach (PS5) sind auch zahlreiche Reviews erschienen. Diese fallen äußerst positiv aus, es gibt viel Lob für das neue Kojima-Projekt.

Bei Capcom Spotlight legte man den Fokus auf die kommenden Kracher. So kamen die Entwickler von Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC) ausführlich zu Wort. Auch haben wir nun eine bessere Idee, wie das spezielle Gameplay in Pragmata (PS5, Xbox Series, PC) funktioniert. Aus Street Fighter 6 (PS4, PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) kündigte Sagat seine baldige Rückkehr an.

Einige Überraschungen hatte ebenfalls das Arc System Works Showcase auf Lager, auch abseits vom Fighting-Genre. So geht man mit dem Actionspiel DAMON and BABY und dem emotionalen Adventure Dear me, I was… (Switch 2) neue Wege. Natürlich gab es aber auch erwartete Auftritte wie jener von Double Dragon Revive (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Inzwischen im Westen erhältlich ist endlich Umamusume: Pretty Derby (PC, Mobil), nach großem Erfolg in Asien. Was rund um die Digimon-Marke so läuft, zeigte uns eine Ausgabe von Digimon Times. Besonders interessant ist hier Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC), welches die Spielsysteme sowie die Persönlichkeiten der Digimon behandelte. Zudem sprach der Producer über die lange Entwicklungszeit. Mehrere Videos zu Charakteren und Schauplätzen zeigten uns das kommende Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC). Vor der Beta-Phase von Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) seht ihr zunächst noch das Eröffnungsvideo.

Im Video-Prolog zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Switch, Xbox Series, PC) bekommt ihr einen guten Eindruck der Spielwelt. Rund um Little Nightmares gibt es viele Entwicklungen, beispielsweise hat Little Nightmares III (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) nun den Termin, zusammen mit einer Neuauflage des Erstlings. Weiter im Programm: VR-Spiel, Comic, Jugendroman und Stop-Motion-Projekt. Im Übersichtstrailer zu Everybody’s Golf Hot Shots (PS5, Switch, PC) gab es alles Wichtige vom Golfplatz. Sehr solide finanzieren konnte sich Shibuya Scramble Stories, das neue Projekt von Jiro Ishii. Im zweiten Chibi-Anime zu No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2, PC) wurde es wieder skurril und die Life-Sim Starsand Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) zeigte die Freundschaften. Im August veröffentlicht Nintendo den Exklusivtitel Drag x Drive (Switch 2).

Ein weiterer August-Titel ist die Enhanced-Version von Senua’s Saga: Hellblade II (PS5, Xbox Series, PC), zumindest für PlayStation. Inzwischen auch für Switch erhältlich ist die Visual Novel Until Then, auch eine physische Version folgt noch. Eine kostenlose Kollaboration mit Tales of ist ab sofort für Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) verfügbar. Beim Indie-JRPG Chained Echoes (PS4, Switch, Xbox One, PC) steht eine Erweiterung an. Fleißig mit neuen Inhalten versorgt wird das Survival-Spiel Aloft (PC), welches sich im Early Access befindet. Beim Pokémon-Sammelkartenspiel geht es weiter mit der Rückkehr der Mega-Entwicklungen. Abonnenten von Nintendo Switch Online freuen sich nächste Woche zudem auf Mario Smash Football.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES drehte sich um unseren blauen Lieblingsigel. Die Nintendo-Switch-2-Veröffentlichung von Sonic X Shadow Generations (zum Testbericht) macht technisch eine gute Figur. Nach wie vor sollte jeder Fan einen Blick auf das Spiel werfen.

Mit den Machern von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) durften wir ein spannendes Interview führen! Im zweiten Teil sprachen wir mit den Entwicklern über den Druck, nicht zu versagen, sowie die neue deutsche Lokalisierung.