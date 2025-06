„Enormer Druck, nicht zu versagen“ – Director über die Neuauflage von Final Fantasy Tactics

Eine Neuauflage zu Final Fantasy Tactics war sehr lange Teil der Gerüchteküche, bevor sie schließlich vor wenigen Tagen offiziell bestätigt wurde. Damit hat nicht nur die Wartezeit für viele Fans ein Ende. Auch für Director Kazutoyo Maehiro schließt sich ein Kreis.

Kazutoyo Maehiro kennt ihr wahrscheinlich als Creative Director von Final Fantasy XVI an der Seite von Director Hiroshi Takai und Producer Naoki Yoshida. Er ist nun auch der Director von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles und gleichzeitig neben Matsuno und Co. einer von denen, die schon am Original gearbeitet haben. Der PS1-Klassiker war eines der ersten Spiele von Maehiro. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Please find the English script below.

„Sie haben recht. Wie Sie sagen, fühlt es sich so an, als ob sich in meiner Karriere als Spieldesigner ein Kreis geschlossen hätte. Als ich an dem ursprünglichen Spiel gearbeitet habe, war ich wirklich ein kompletter Neuling“, erinnert sich Kazutoyo Maehiro. „Wir hatten keine modernen, benutzerfreundlichen Entwicklungsumgebungen wie Unreal Engine oder Unity, und bevor ich zu Squaresoft kam, hatte ich Spiele nur als Hobby entwickelt und Programmiersprachen wie BASIC und C verwendet.“

Von BASIC und C zu SQUARESOFT

„Ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich hart gearbeitet habe, auch wenn Yasumi Matsuno, der Regie führte und das Drehbuch für das Originalspiel schrieb und das Skript für diese Version überarbeitete, jeden Tag sauer auf mich war. Ich meine, natürlich war er das! Ich hatte keine Erfahrung mit der Entwicklung von Videospielen“, so Maehiro lachend.

Das Projekt hat ihn nicht nur überzeugt, seine Karriere als Spieldesigner zu verfolgen, sondern hat ihn auch geprägt. Design und Geschichte des Klassikers würden die Grundlage dafür bilden, wer er als Spieldesigner heute sei. „Man könnte sagen, dass es dazu beigetragen hat, mich zu dem zu machen, was ich heute bin. Und weil das Spiel einen so besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt, wusste ich, wenn The Ivalice Chronicles nur halbherzig herauskäme, könnte ich meinem früheren Ich nicht in die Augen sehen“, so Maehiro.

Vor allem aber wäre es „Verrat an den Fans, die das Spiel all die Jahre geliebt und unterstützt haben“, so Maehiro. „Die Übernahme der Regie [von The Ivalice Chronicles brachte] einen enormen Druck mit sich, nicht zu versagen – weit mehr, als ich mir vorgestellt hatte“, gibt Maehiro dann zu.

Zusammen mit einem unglaublichen Team habe man allerdings etwas von „so hoher Qualität“ erschaffen, das sowohl Fans des Originals als auch neue SpielerInnen zufriedenstellen soll. Davon können wir uns am 30. September überzeugen, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Lest mehr aus unserem Interview mit den Machern von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles: Beispielsweise, warum die Neuauflage auf gleich zwei Spielmodi setzt, aber sich gegen HD2D entschieden hat. Außerdem erläutert uns Yasumi Matsuno die Anpassungen am Skript.

The original English script:

Mr. Maehiro, you were also involved in the original, which must have been one of the first video games you worked on. Now you are the director of the quintessential version and have a great deal of responsibility. It’s come full circle for you. Can you give us some insight into how you feel about this task?

Answered by: Kazutoyo Maehiro (Director)

You’re right. As you say, it does feel like my career as a game designer has come full circle. When I worked on the original game, I really was a complete newbie. We didn’t have modern user-friendly development environments like Unreal Engine or Unity, and prior to me joining SQUARESOFT, as it was at the time, I’d only ever done game production as a personal hobby, using programming languages like BASIC and C.

I can remember working really hard at my job, even while Yasumi Matsuno who directed and wrote the script for the original game, and tweaked the script for this release, got mad at me every single day. I mean, of course he did! I had no experience of making video games (laughs).

The original FINAL FANTASY TACTICS gave me the impetus to pursue a career as a game designer, and its game design and story formed the basis of who I am as a game designer. You could say that it helped to make me who I am today. And because the game holds such a special place in my heart, I knew that if THE IVALICE CHRONICLES came out half-baked, then I wouldn’t be able to look my past self in the eye. And above all else, it would be a betrayal to the fans who’ve loved and supported the game for all these years.

For THE IVALICE CHRONICLES, taking on the mantle of director brought with it a huge amount of pressure to not fail — far more than I’d imagined. but thankfully, I was blessed with an incredible team of staff, and we were able to create something of a high enough quality that it will satisfy both fans of the original and new players alike. Let me take this opportunity to address myself from 30 years ago: The life path that you have chosen to walk is not the wrong one.

Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix