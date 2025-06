Little Nightmares: Große Zahlen, spannende Projekte und ein Termin zum dritten Teil

Bei einem „Little Nightmares“-Showcase hat Bandai Namco am Abend einen umfassenden Blick auf die Zukunft des Franchise gegeben. Allen voran hatte man Informationen rund um die Veröffentlichung von Little Nightmares III parat, das am 10. Oktober erscheinen soll. Hier ist zudem die Switch 2 als neue Plattform hinzugekommen.

Im neuen Teil der Reihe begleiten Fans die Figuren Low und Alone, die in der sogenannten Spirale – einer Welt voller Illusionen – nach einem Ausweg suchen. Im Mittelpunkt des aktuellen Trailers sowie einer ausführlichen Gameplay-Vorschau steht der Carnevale, ein verfallener Jahrmarkt.

Wie so oft sind diverse Editionen zu Little Nightmares III geplant. Neben der Standard Edition mit dem Hauptspiel gibt es eine Digital Deluxe Edition, die zusätzlich den „Secrets of The Spiral“–Expansion Pass sowie Kostüme enthält. Die Mirror Edition ergänzt diese Inhalte unter anderem um eine Sammelfigur. Die Spiral Edition ist exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich und enthält weitere exklusive Boni.

Weitere spannende Projekte und eine Neuauflage

Das Showcase erst zum Showcase gemacht haben weitere Projekte und Ankündigungen. Die Little Nightmares Enhanced Edition erscheint ebenfalls am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PCs. Sie überarbeitet die Geschichte von Six mit technischen Verbesserungen sowie spielerischen Anpassungen.

Im Rahmen des Little Nightmares Showcase wurde außerdem ein neuer VR-Titel angekündigt: Little Nightmares VR: Altered Echoes, das derzeit bei Iconik Studio in Entwicklung ist. Darüber hinaus wächst das „Little Nightmares“-Universum über die Spiele hinaus.

Die Podcast-Reihe „Der Klang der Albträume“ erhält eine zweite Staffel und im Oktober 2025 erscheint die erste Ausgabe des Comics Little Nightmares: Descent to Nowhere bei Titan Comics. Er erzählt zwei parallele Geschichten: Hush, ein stummes Mädchen, erwacht in einer Gefängniszelle und schließt sich mit Mono zusammen, um aus einem düsteren Verlies zu entkommen. Gleichzeitig nimmt die erschöpfte Detektivin Myra die Ermittlungen zu vermissten Kindern wieder auf. Der Comic erscheint auf Englisch und wird ab Juli vorbestellbar sein.

Im September 2025 erscheint außerdem der Jugendroman Little Nightmares: The Lonely Ones von E.C. Myers, veröffentlicht von Scholastic. Darin erwacht Ruse, ein junges Kind, mit zwei anderen Kindern in einem unheimlichen Raum auf einem albtraumhaften Jahrmarkt – und weiß nur eines: Sie muss fliehen.

Zum Abschluss wurde ein Teaser zu einem Stop-Motion-Projekt gezeigt, das in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Studio Taller del Chucho entsteht. Weitere Details hierzu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ganz schön viel Aufwand für so eine kleine Marke? Mitnichten klein. Seit dem Start der Reihe im Jahr 2017 konnte das Franchise insgesamt 20 Millionen Verkäufe verzeichnen, wie Bandai Namco ebenfalls mitteilte. Beachtlich!

Little Nightmares III – Pre-Order-Trailer:

The Carnevale Gameplay:

Trailer zur Enhanced Edition:

Comic Trailer – Descent to Nowhere:

Der Stop-Motion-Teaser:

