Der Prolog zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree führt euch in die Lore ein

Ihr könnt euch am putzigen Towa and the Guardians of the Sacred Tree nicht sattsehen? Bandai Namco hat uns in den letzten Tagen mit allerhand Material versorgt, unter anderem mit dem Eröffnungsvideo. Falls ihr noch mehr Einblicke möchte, könnt ihr euch heute einen fast fünf Minuten langen Prolog ansehen.

Das Video führt euch in die Vorgeschichte des Spiels ein. „In diesem Roguelite-Abenteuer begibst du dich in ein weit entferntes, mystisches Reich, in dem sich uralte Mächte rühren und ungeahnte Gefahren drohen. Als Towa führst du die Hüter des heiligen Baumes an und schmiedest enge Beziehungen und mächtige Schwerter, um Magatsus Streitkräften das Handwerk zu legen und Shinjus Zukunft zu bestimmen“, führt Bandai Namco ein.

Das Spiel wird am 19. September 2025 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs erscheinen. Für PS5 und Switch wird es eine physische Veröffentlichung geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Der Prolog zu Towa:

Bildmaterial: Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Bandai Namco, Brownies