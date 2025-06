Street Fighter 6 stellt den Kaiser des Muay Thai als ersten Charakter des neuen Season-Pass vor

Bei Summer Game Fest hatte Capcom gemeinsam mit Wrestling-Legende Kenny Omega den dritten Season-Pass zu Street Fighter 6 vorgestellt. Beim Capcom Spotlight ging man ins Detail. Es geht in die Berge von Thailand!

Sagat, der Kaiser des Muay Thai, wird ab dem 5. August auf allen Plattformen, darunter auch die neue Switch 2, in die Riege der „Street Fighter 6“-Kämpfenden aufgenommen. Den ersten Charakter des neuen Season-Pass feiert man mit dem „Sagat Arrives Fighting Pass“, der ab dem 4. Juli vollgepackt mit Sagat-inspirierten und weiteren Inhalten ist.

Darüber hinaus gibt es Details zum kommenden Update, das zeitgleich mit Sagat erscheint. „Schnappt euch eure Handtücher, denn sieben Charaktere in Street Fighter 6 werden im kommenden ‚Outfit 4‘-Update, das zusammen mit Sagat am 5. August veröffentlicht wird, ihren Weg in den Sommer bahnen! Cammy, Luke, Chun-Li, Manon, Jamie, Kimberly und A.K.I. werden alle bereit sein, in ihren Badesachen schwimmen zu gehen. Der Rest des Rosters wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen!“

Der Teaser-Trailer:

